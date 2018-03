Mehr als 1.000 Erstsemestrige am MCI

Die Unternehmerische Hochschule(R) begrüßt Studierende aus aller Welt beim traditionellen Erstsemestrigen Welcome im Messe Forum des Congress Innsbruck

Innsbruck (TP/OTS) - Die Erfolgsgeschichte des MCI Management Center Innsbruck setzt sich fort. Im Herbst 2013 nehmen mehr als 1.100 Studierende ihr Bachelor- und Masterstudium neu am MCI auf. Damit erhöht sich die Studierendenzahl in Bachelor- und Masterstudien sowie hochkarätigen Weiterbildungsprogrammen auf über 3.000 motivierte Menschen.

Die Unternehmerische Hochschule(R), 1995/96 von der Universität Innsbruck, dem Land Tirol, der Landeshauptstadt Innsbruck und den Tiroler Sozialpartnern als Weiterbildungsinstitution gegründet und mittlerweile selbst international positioniert und etabliert, setzte von Beginn an auf Internationalität sowie erstklassige Qualität. Die Studierende schätzen darüber hinaus die Praxisnähe, die hohe Reputation und die zahlreichen Möglichkeiten, internationale Erfahrungen zu sammeln.

Den festlichen Auftakt zum Studienjahr 2013/14 machte auch heuer wieder der international ausgerichtete Erstsemestrigen Welcome im Messe Forum des Congress Innsbruck. Rektor Andreas Altmann, die Studiengangsleiter/-innen sowie die Studierendenvertretung hießen die "Freshers" herzlich willkommen und gaben einen ersten Einblick in das bevorstehende Studium.

Das Leitmotiv "Wir begleiten motivierte Menschen" bringt auf anschauliche Weise Selbstverständnis und Philosophie des MCI zum Ausdruck. Die hervorragende Lehre steht im Mittelpunkt des Studiums am MCI, was auch von laufenden Spitzenergebnissen in Umfragen und Rankings bestätigt wird. Darüber hinaus begleitet eine Reihe attraktiver und wertvoller Student Services das Studium an der Unternehmerischen Hochschule(R), die Zusatzqualifikationen fördern und Netzwerke schaffen sollen.

Dank des ausgezeichneten internationalen Rufes haben sich für das Studienjahr 2013/14 3.600 motivierte Menschen aus 31 Ländern um einen der begehrten Studienplätze am MCI beworben. 40% der Bewerbungen kamen aus Tirol, 25% aus den anderen Bundesländern und 35% aus dem Ausland. Bei den aufgenommenen Studierenden verkörpern Studierende aus Tirol rund 50 % aller Erstsemestrigen.

Die neuen Studierenden verteilen sich auf 39 Studiengänge und Studienzweige in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft sowie Technologie & Life Sciences. Knapp die Hälfte der Studierenden ist weiblich. Das Durchschnittsalter bei Studienbeginn ist 22,6 Jahre im Bachelorstudium (69 % der Erstsemestrigen) und 24,5 Jahre im Masterstudium (31 % der Erstsemestrigen). Im Weiterbildungsbereich liegt die Kernzielgruppe der Studierenden zwischen Ende 20 und Anfang 50 ohne Alterseinschränkung nach oben und unten.

