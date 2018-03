LASERTRON GRAZ - LET THE GAME BEGIN

Ende 2013 öffnet, ideal eingebettet ins CINEPLEXX Graz, LASERTRON Graz seine Pforten!

Graz/St. Pölten (OTS) - Noch in diesem Jahr ist es soweit: LASERTRON - der interaktive und moderne Cybersport aus den USA - hält endlich Einzug in die steirische Landeshauptstadt Graz!

Auf rund 500 m2 bietet die ideal ins CINEPLEXX Graz eingebettete LASERTRON Arena innovatives und wetterunabhängiges Entertainment sowie Fun & Sport für die ganze Familie. Insgesamt werden in den LASERTRON-Standort rund 600.000 Euro investiert!

Nach St. Pölten, wo unlängst die ersten LASERTRON Europameisterschaften vonstatten gingen, ist dies erst die zweite LASERTRON Arena Europas! "Nach dem großen Erfolg von LASERTRON St. Pölten und dem ungebrochenen - auch durch die Fernsehserie 'How I Met Your Mother' gepushten - Hype um den Cybersport, war eine Expansion des Erfolgsmodelles ein logischer Schritt. Nach akribischer Analyse des Marktes wurde schließlich die dynamische steirische Landeshauptstadt als erst zweiter LASERTRON-Standort Europas für die Region Südösterreich ausgewählt", erläutert René Voak von LASERTRON Graz!

Somit wird es auch in Graz in Bälde heißen: LET THE GAME BEGIN! www.lasertron.at

Rückfragen & Kontakt:

René Voak

Tel.: 0316/341010

www.lasertron.at