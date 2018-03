"Orientierung" am 13. Oktober: Priesterin, Diakonin, Kardinälin?

Diskussionen in der katholischen Kirche

Christoph Riedl präsentiert im ORF-Religionsmagazin "Orientierung" am Sonntag, dem 13. Oktober 2013, um 12.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Priesterin, Diakonin, Kardinälin? Diskussionen in der katholischen Kirche

"Die Räume für eine wirkungsvollere weibliche Präsenz in der Kirche müssen weiter werden", so Papst Franziskus in einem vieldiskutierten Interview, das vor wenigen Wochen in verschiedenen Jesuiten-Zeitschriften erschienen ist. Tatsächlich gibt es nur wenige in der römisch-katholischen Kirche, die das Ansinnen, Frauen mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen, nicht teilen. Die Frage ist nur: wie bzw. welche? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Als Optionen stehen u. a. im Raum: Frauen sollen das Priesteramt ausüben dürfen. Frauen sollen zum ständigen Diakonat zugelassen werden. Ein "Amt mit eigenem Profil" soll für Frauen geschaffen werden. Und:

Frauen könnten ins Kardinalskollegium aufgenommen werden. "Orientierung" stellt diese vier Optionen vor und hat darüber mit der Grazer Religionspädagogin Monika Prettenthaler und Christian Haidinger, Abt des Benediktinerstifts Altenburg in Niederösterreich, gesprochen. Bericht: Maria Katharina Moser.

"Revolution der Zärtlichkeit": Befreiungstheologe Boff über den Papst

Er ist einer der hierzulande bekanntesten Befreiungstheologen - zum einen wohl, weil ihm Rom 1985 ein Lehr- und Redeverbot auferlegt hat, zum anderen, weil er viel reist und fließend Deutsch spricht:

Leonardo Boff. "Orientierung" hat ihn in seinem Haus nahe der ehemaligen brasilianischen Kaiserstadt Petropolis besucht und mit ihm über die Option für die Armen, Papst Franziskus und die Zukunft der römisch-katholischen Kirche gesprochen. Bericht: Maria Katharina Moser.

Gipfel der "Ungehorsamen": Weltweite Pfarrer-Initiativen rücken zusammen

Durch ihren Aufruf zum "Ungehorsam" haben sie weltweit - und über die Grenzen der römisch-katholischen Kirche hinaus - für Schlagzeilen gesorgt: österreichische Pfarrer, die sich - rund um Helmut Schüller - in der heimischen Pfarrer-Initiative zusammengeschlossen haben. Engagierte Priester mit ähnlichen Zielen haben sich indes auch in anderen Ländern zusammengefunden. Nun sollen bei einem "Vernetzungstreffen" in Bregenz die Bande enger geknüpft werden. Mehr als 30 Teilnehmer aus sechs Ländern - darunter auch aus Irland und den USA - werden drei Tage lang über "grenzüberschreitende Vernetzung und das Ausloten von Kooperationsmöglichkeiten" beraten. Bericht:

Stefan Krobath.

Rosenkranz-Andacht 1938: Katholische Jugend gegen Hitler

Es war die größte Demonstration gegen den Nationalsozialismus und eines der letzten bedeutenden "Lebenszeichen" der römisch-katholischen Kirche in der NS-Zeit nach dem "Anschluss" Österreichs an das Dritte Reich im März 1938: die Rosenkranzandacht im Wiener Stephansdom vor 75 Jahren, am 7. Oktober 1938. Eine von mehreren tausend jungen Katholikinnen und Katholiken, die damals ein Zeichen gegen die Gleichschaltung der Gesellschaft durch die Nationalsozialisten setzten, war Johanna Paradeiser. Die heute 93-Jährige stammt aus einer alteingesessenen Döblinger Familie. Ihr Vater - Hans Karl Zeßner-Spitzenberg - war sowohl Vertrauter von Otto Habsburg als auch Mitarbeiter des damaligen Wiener Erzbischofs Kardinal Theodor Innitzer. Und - eines der ersten NS-Opfer:

Zeßner-Spitzenberg starb am 1. August 1938 im Konzentrationslager Dachau. "Orientierung" hat mit Johanna Paradeiser über die zwiespältige Rolle von Kardinal Innitzer gesprochen - und über ihre Erinnerungen an diesen denkwürdigen 7. Oktober 1938. Bericht: Klaus Ther.

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

