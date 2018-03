Frauenberger: Mädchen durch Förderung stärken

Neue Förderung für Beratungsstelle *peppamint

Wien (OTS) - Zum Weltmädchentag, der jährlich am 11.10. begangen wird, betont Frauenstadträtin Sandra Frauenberger die Notwendigkeit einer besonders frühen Förderung, um Geschlechterrollen abzubauen:

"Wirksame Frauenförderung beginnt in den Kinderschuhen, daher ist uns in der Stadt unser Beratungs- und Förderungsprogramm für Mädchen besonders wichtig."

Im zuständigen Gemeinderatsausschuss für Integration, Frauenfragen, KonsumentInnenschutz und Personal wurde heute eine Förderung für die Mädchenberatungsstelle *peppamint vom Verein "Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not" beschlossen. Vorbehaltlich des noch folgenden Gemeinderatsbeschluss fördert die Stadt Wien das Beratungszentrum, mit 30.000 Euro. "*peppamint unterstützt vor allem Migrantinnen zwischen 12 und 20 Jahren bei Fragen zu Bildung und Beruf, Problemen in Familien und Freundeskreis, sowie bei Gewalt und Missbrauch. Dabei wird ein bestärkender Ansatz verfolgt. Mädchen sollen möglichst selbstbestimmt ihr Leben gestalten können", beschreibt Frauenberger das Projekt.

Die Mädchenberatungsstelle *peppamint

Das interkulturelle Mädchenzentrum *peppa bzw. die interkulturelle Mädchenberatung *peppamint werden vom Verein "Caritas der Erzdiözese Wien - Hilfe in Not" getragen. Das interkulturelle Mädchenzentrum *peppa besteht seit 2009 und zwar aus den Teilbereichen Mädchencafé und Familienberatung. Die Zielgruppe sind Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund.

Förderung wirkt

Die Stadt Wien bietet jungen Mädchen ein breites Spektrum an Förderungsmaßnahmen an. Die Angebote der Frauenabteilung der Stadt Wien (MA 57) umfassen neben dem Töchtertag, die Jobs4Girls Plattform, die Mädchen in der Berufswahl durch Informationen unterstützen soll. Ein weiteres Projekt ist "Roberta/Robina" des Vereins ZIMD, das Mädchen die Freude an Programmieren und technischen Berufen vermitteln soll. In eine ähnliche Kerbe schlägt das Projekt "Mehr Technikstudentinnen", das Mädchen-gerechten naturwissenschaftlichen Unterricht zum Ziel hat. Auch der Verein Sprungbrett, der von der Frauenabteilung gefördert wird, dient als Anlaufstelle für untypische Berufswahl von Mädchen. Außerdem bietet die MA 57 interessierten Gruppen kostenfreie Workshops für Mädchen und junge Frauen an, um über die Angebote der Stadt zu informieren. Alle Broschüren und Informationen finden sich unter: www.frauen.wien.at.

Mädchen in Wien - Zahlen und Fakten

Im Gegensatz zur Gesamtbevölkerung sind bei der Gruppe der bis 18 Jährigen in Wien etwas weniger Mädchen (152.837) als Burschen (160.911) vertreten.

Pflichtschulen, Polytechnika, Berufsschulen, technische mittlere und höhere Berufsbildenden Schulen werden stärker von Burschen besucht. Die AHS dagegen von mehr Mädchen (26.143 Mädchen zu 23.141 Burschen), wie auch bei den Studierenden die Frauen insgesamt überwiegen (mit 53%).

Bei der Lehrausbildung gibt es mehr Burschen als Mädchen (7387 bzw. 38,7% Mädchen gegenüber 11691 bzw. 61,3% Burschen). Die Wahl der Lehrberufe entspricht immer noch stark den Geschlechtsstereotypen. Die drei häufigsten von Mädchen gewählten Lehrberufe in Wien (2012) sind die "klassisch" weiblichen Lehrberufe Einzelhandelskauffrau (18,5%), Bürokauffrau (16,5%) und Friseurin(12,2%), die von 47,3% der Mädchen gewählt wurden. Vor 10 Jahren waren es aber noch 59%. 68,1% der Mädchen wählen aus nur 10 Lehrberufe aus, während es bei den Burschen nur 47,9% sind. (Schluss) grs

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Stefanie Grubich

Mediensprecherin Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: +43 1 4000 81853

stefanie.grubich @ wien.gv.at

www.sandra-frauenberger.at