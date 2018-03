FPÖ-Stefan: Chance zur Aufkündigung des Swift-Abkommens nützen

Wegen der illegalen Überwachung von Überweisungen durch die USA sollte das Swift-Abkommen aufgekündigt werden

Wien (OTS) - Das EU-Parlament will in zwei Wochen über die Aufkündigung des Swift-Abkommens abstimmen, da laut Edward Snowden in den vergangenen Monaten der Auslandsgeheimdienst NSA systematisch europäische Bankdaten ausgespäht hat. Für den freiheitlichen Verfassungssprecher NAbg. Mag. Harald Stefan ist das ein wünschenswertes Szenario.

Swift ist jener in Belgien ansässige Finanzdienstleister, über den europäische Banken ihren internationalen Zahlungsverkehr abwickeln. Eine komplette Überwachung der Transaktionen, wie sie offensichtlich von Geheimdiensten regelmäßig vorgenommen wird, widerspricht dem Abkommen. Das sogenannte Swift-Abkommen ist im Juli 2010 zwischen der EU und den USA geschlossen worden, wobei das EU-Parlament damals nur widerwillig zugestimmt hat. Darin wird den USA erlaubt, Auslandsüberweisungen von EU-Bürgern und -Unternehmen mit Dritten außerhalb der EU für die angebliche Terrorismus-Bekämpfung auszuwerten.

"Eine Aufkündigung dieses Abkommens wäre jetzt die richtige Antwort auf die feindliche Überwachung europäischer Bankdaten durch US-Geheimdienste und die NSA", schlussfolgert Stefan.

