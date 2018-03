Feinstaub: Bedenkliche Bilanz bereits vor der Heizsaison

Bereits vor der Heizperiode wurden die Grenzwerte für Feinstaub an 10 Luftmesspunkten überschritten. Der FGW fordert Vorrang für Alternativen in den betroffenen Regionen.

Wien (OTS) - Wien, im Oktober 2013. "Österreich hat in einigen Regionen ein ernsthaftes Feinstaub-Problem", sagt Mag. Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW). In den ersten neun Monaten 2013 wurden die Feinstaub-Grenzwerte an zehn der insgesamt 108 österreichischen Luftmesspunkte überschritten. "Es ist gerade heuer, im EU-Jahr der Luft, notwendig, dass wir beginnen wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Luftqualität für die Menschen in Österreich zu verbessern", sagt Mock. Er denkt dabei an das Schaffen von Alternativen im Verkehrs- und Heizungsbereich, das von der nächsten Regierung angegangen werden müsse.

- So soll in den betroffenen Regionen die Zulassung von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb, wie etwa Strom- und Erdgas-Fahrzeuge, verstärkt gefördert werden.

- Private Heizungen, die mit Holz oder Holzabfällen betrieben werden, sollten in diesen Gebieten ersetzt werden. Fernwärme, Erdgas-Solar-Heizungen oder Erdgasthermen sind saubere, preiswerte und umweltfreundliche Alternativen.

Die Feinstaub-Sünder

Der österreichische Richtwert des Immissionsschutzgesetzes Luft (IG-L) schreibt vor, dass der Wert von durchschnittlich 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter an maximal 25 Tagen pro Jahr überschritten werden darf. Bei Verstößen droht Autofahrern etwa eine Strafe ab 50,-Euro und Kommunen bis zu 36.340,- Euro.

Spitzenreiter beim Emittieren von Feinstaub ist in den ersten neun Monaten 2013, Mannswörth bei Schwechat (NÖ) am Kreuzungspunkt von Danubiastraße und A4. An diesem Messpunkt wurden die Grenzwerte an 32 Tagen überschritten. "Es ist zu erwarten, dass in der Heizperiode zu den bisherigen Überschreitungen zahlreiche weitere hinzukommen. Es ist daher höchste Zeit, dass etwas geschieht", argumentiert Mock. Die Messstelle Mannswörth hat den bisherigen Spitzenreiter, die B14 in Klosterneuburg, von der Spitze abgelöst. Am Messpunkt der niederösterreichischen Klimaschutzgemeinde Klosterneuburg wurden die Grenzwerte heuer bereits an 30 Tagen überschritten. Gleich dahinter kommen die Messstellen Don Bosco (Graz/Stmk) und Belgradplatz (Wien) mit je 29 Verfehlungen. Je 28mal über den Grenzwerten waren die Luftmesspunkte Römerberg (Linz/OÖ), Petersgasse (Graz/Stmk) und Lastenstraße (Leibnitz/Stmk).

Neu im Ranking der Feinstaubsünder ist der Luftmesspunkt Hallein, der mit 27 Überschreitungen genauso viele verzeichnet wie der Europaplatz in St. Pölten. In Wien Gaudenzdorf lagen die Feinstaub-Werte 26mal jenseits der Grenzwerte.

Bereits in der Nähe der kritischen Marke von 26 Tagen sind 16 weitere Messpunkte in Stockerau, in und um Graz, in Wien, St. Pölten, Linz, Salzburg, Feldkirch, Enns, Wolfsberg und Brixlegg, wo die Feinstaubbelastung bis dato von mehr als 50 Mikrogramm pro Kubikmeter an 20 bis 25 Tagen erreicht wurde.

Mehr als 100 Mikrogramm

An insgesamt sieben Tagen wurden die Grenzwerte von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter um mehr als das Doppelte überschritten. Spitzenreiter ist Wien Gaudenzdorf mit durchschnittlich 139 Mikrogramm pro Kubikmeter, gefolgt von Mannswörth bei Schwechat (NÖ) mit 138 Mikrogramm. Werte über 100 Mikrogramm pro Kubikmeter verzeichnen außerdem mehrere Messstellen im Raum Graz und der Römerberg in Linz.

Laut Mock könnte Österreich in Punkto Fahren mit Erdgas das Vorbild der EU werden: "Erdgas ist der mit Abstand sparsamste, sicherste und auch sauberste Treibstoff auf dem Markt. Erdgas hat so gut wie keinen Feinstaub-Ausstoß. Hinzu kommt, dass Erdgasautos auch die Emissionswerte anderer Abgase wie Kohlenmonoxid oder Stickstoffoxid drastisch senken."

Jahr der Luft - Zeit umzudenken

Um stärker auf die Erhaltung und Verbesserung der Luftqualität zu achten, hat die EU 2013 zum Jahr der Luft erklärt. Aus diesem Anlass ruft der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen dazu auf, stärker auf alternative Energieträger wie Erdgas oder Fernwärme zurückzugreifen. Österreich sollte veranlassen, dass Fahrzeuge im öffentlichen Dienst mit alternativen Antriebsarten, wie zum Beispiel Erdgas, ausgestattet werden müssen. Auch Taxis könnte man in dieses Konzept mit aufnehmen. Es ist Zeit, dass Österreich die Initiative ergreift.

Auch andere Konzepte wie autofreie Zonen oder Zonen, in denen nur Erdgas- und Elektroautos erlaubt sind, wären denkbar.

Über Gas:

Gas nimmt in der umweltbewussten Energieversorgung eine Schlüsselrolle ein: Die Energie der Zukunft lässt sich effizient und komfortabel fürs Heizen, die Warmwasserbereitung, Kälte- und Stromerzeugung und als Kraftstoff für Automobile einsetzen. Gas ist auch eine erneuerbare Energiequelle, die ohne Feinstaub und Partikel verbrennt und damit ein emissionsarmer Energieträger. Gas eignet sich hervorragend als Ersatz für Energieträger wie Holz, Holzabfälle, Erdöl oder Kohle, die höhere Umweltbelastungen verursachen.

