Der kleine PdfGrabber möchte aus dem AppStore abgeholt werden

PDF-Dokumente in Word oder Pages umwandeln

Mac OS X Version exkl. im AppStore

Kostengünstige Einstiegsversion

Erweiterbar per InApp-Kauf

Preis: 17,99 EUR

PdfGrabber ist die Rundumlösung zur Konvertierung von PDF in andere Formate. Mit der ab heute im Apple AppStore erhältlichen "PdfGrabber Word-Edition" bietet der deutsche Softwarehersteller PixelPlanet nun auch eine Einstiegslösung an, die PDF-Dokumente layoutgetreu zur weiteren Verarbeitung in Word-Dateien umwandelt. Der Clou: bei Bedarf lassen sich direkt über die App weitere Exportformate wie z. B. Excel, PowerPoint oder CAD hinzukaufen.

Die PdfGrabber Mac Word-Edition ist ausschließlich über den AppStore zu beziehen und kostet 17,99 Euro: https://itunes.apple.com/de/app/pdfgrabber-word-edition/id593022673

Weitere Ausgabeformate wie z.B. Excel, HTML, Bildexport oder CAD lassen sich für 17,99 EUR pro Format direkt aus der Anwendung nachkaufen.

Die Professional-Edition mit allen verfügbaren Exportmöglichkeiten ist weiterhin erhältlich und kostet 89,99 Euro:

https://itunes.apple.com/de/app/pdfgrabber-8-professional/id593021571

Wichtige Links: Homepage: http://www.pdfgrabber.de/index-mac.html App-Store: https://itunes.apple.com/de/app/pdfgrabber-word-edition/id593022673

