Leichtfried: Europäische Volkspartei startet neuen Anlauf gegen Olivenöl-Kännchen in der EU

SPÖ-EU-Delegationsleiter kritisiert Vorstoß des EVP-Abgeordneten Sergio Silvestris

Wien (OTS/SK) - "Wir brauchen in der EU keine Kleinregulierung von Winterreifenpflicht für alle oder ein Verbot von Olivenölkännchen in Restaurants. Wir benötigen vielmehr strenge Regeln, um der ausufernden Finanzindustrie und den Spekulanten ihren gerechten Beitrag abzuverlangen", sagt Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten. ****

Umso stärker ist daher Leichtfried über den neuerlichen Vorstoß von Seiten der Europäischen Volkspartei (EVP)verärgert. "Der italienische EVP-Abgeordnete Sergio Silvestris von der Partei Silvio Berlusconis hat im EU-Parlament nun einen neuerlichen Anlauf für ein Verbot von Olivenöl-Kännchen gestartet - in Form einer schriftlichen Anfrage an die EU-Kommission. Damit beschädigt er das Ansehen des EU-Parlaments und macht die wertvolle Arbeit vieler hier im Haus lächerlich", so der SPÖ-Europaabgeordnete. (Schluss)sc

