Schönborn an künftige Regierung: Für mehr Gerechtigkeit sorgen

Kardinal in "heute"-Kommentar: Einkommensschere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander

Wien, 11.10.13 (KAP) "Die neue Bundesregierung wird keine Wunder wirken können, aber sie wird sorgfältig auf eine gerechte Verteilung der Lasten zu achten haben." Das hat Kardinal Christoph Schönborn in seiner Freitags-Kolumne in der Tageszeitung "heute" betont. Der Wiener Erzbischof verwies in seinem Kommentar auf zwei "hoffnungsvolle" Meldungen: Die Inflationsrate sei mit 1,8 Prozent im August so niedrig wie schon lange nicht gewesen, und die Konjunktur ziehe wieder an. Schönborn: "Es geht leicht aufwärts." Dem stehe allerdings gegenüber, dass die Zahl der Arbeitslosen steige; mit 335.661 im September sei sie um 14 Prozent höher als noch vor einem Jahr. "Es geht also besser, aber bei weitem nicht allen", so der Kardinal.

Mehr auf www.kathpress.at (ende) gpu/rme/

nnnn