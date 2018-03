ÖBB: Heftiger Wintereinbruch in Tirol

Hohe Schneelast und umgestürzte Bäume: Bahnstrom teilweise unterbrochen. Blockierte Züge in Bahnhöfen gesichert, Fahrgäste werden mit warmen Getränken und Frühstück laufend betreut

Wien (OTS) - 11 Uhr

Der Wintereinbruch in Westösterreich hat Einschränkungen im Bahnverkehr in Tirol zur Folge. Die hohe Schneelast und zahlreiche umgestürzte Bäume haben die Versorgung mit Bahnstrom teilweise unterbrochen. Alleine bei der Wetterstation Patsch fielen in sehr kurzer Zeit 54 Zentimeter Schnee. Weil die Bäume noch das volle Laub tragen, bleibt der nasse Schnee kleben, dadurch entstehen tonnenschwere Lasten in den Baumkronen. Die ÖBB arbeiten mit mehr als 150 Mitarbeitern intensiv daran, den planmäßigen Bahnbetrieb möglichst rasch wieder herzustellen. So konnte der Bahnverkehr im Unterinntal - und somit die Strecke Innsbruck- Wien - nach kurzer Unterbrechung wieder aufgenommen werden.

Weststrecke / Inntal

Auf der Strecke zwischen Kufstein und Innsbruck konnte der Betrieb ab 10 Uhr wieder aufgenommen werden. Im Bereich Fritzens-Wattens und Innsbruck steht nur ein Gleis zur Verfügung. Nach kurzer Unterbrechung können nun Züge wieder von Zürich über Vorarlberg nach Tirol und weiter nach Wien fahren. Keine Einschränkungen gibt es hingegen im Bereich Saalfelden-Wörgl.

Brennerstrecke

Aktuelles Hauptaugenmerk liegt auf die Bahnverbindung zwischen Innsbruck und Matrei. Sie ist derzeit wegen Problemen mit der Stromversorgung unterbrochen. ÖBB und Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck daran, den Schaden zu beheben, sodass die Strecke im Laufe des Nachmittags wieder eröffnet werden kann. Ein Schienenersatzverkehr ist bereits eingerichtet.

Karwendelbahn Die Bahnverbindung zwischen Innsbruck und Scharnitz ist unterbrochen, aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse ist zurzeit ein Schienenersatzverkehr nur vereinzelt und unregelmäßig möglich.

Außerfernbahn Die Verbindung Reutte - Garmisch wird voraussichtlich den ganzen Tag unterbrochen sein, das trifft auch auf den Streckenabschnitt in Deutschland zu.

Die ÖBB informieren über Kundenbetreuer an den Bahnsteigen, Lautsprecherdurchsagen, die Anzeigetafeln das Call Center, im Internet und über social media Kanäle umfangreich über die aktuellen Entwicklungen.

Fahrgäste werden gebeten, nicht notwendige Fahrten auf den Nachmittag oder die nächsten Tage zu verschieben. Bereits gestrandete Fahrgäste werden von ÖBB Mitarbeitern mit warmen Getränken und Frühstück betreut.

