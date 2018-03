ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Tennis in Linz und Schanghai, von der Tischtennis-EM und vom Handball

Am 12. und 13. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 12. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Shanghai Rolex Masters um 10.30 Uhr, von den Semifinalspielen beim Generali Ladies Linz um 13.55 Uhr und vom Viertelfinale bei der Tischtennis-EM Österreich 2013 um 17.50 Uhr sowie die Höhepunkte vom "Austrian Open" 2011 in Wien um 8.15 Uhr, von der "Nacht des Sports" 2011 um 12.30 Uhr und vom Shanghai Rolex Masters um 21.30 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Semifinale und den Finalbegegnungen bei der Tischtennis-EM Österreich 2013 um 9.55 und 16.00 Uhr, vom Finale beim Generali Ladies Linz um 13.55 Uhr und von der Handball-Champions-League-Begegnung der Damen Hypo NÖ - Thüringer HC um 20.15 Uhr, die Dokumentation "Mein Sprung ins andere Leben" um 19.30 Uhr sowie die Höhepunkte von der Gala "Nacht des Sports" 2012 um 8.15 Uhr und vom Finale beim Shanghai Rolex Masters um 22.00 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 13. Oktober.

Das Shanghai Rolex Masters wurde in den ersten vier Jahren, von 2009 bis 2012, von den Spielern zum ATP-1000-Turnier des Jahres gewählt. Das Turnier ist mit 3.849.445 Dollar dotiert. 2012 war Novak Djokovic erfolgreich. Der Serbe besiegte im Finale den Briten Andy Murray mit 5:7, 7:6 und 6:3. Kommentator ist Martin Unger.

Das Generali Ladies Linz, dotiert mit 235.000 Dollar, bringt noch bis 13. Oktober Spitzen-Damentennis in die TipsArena in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. ORF SPORT + überträgt täglich live vom Generali Ladies Linz - insgesamt fast 30 Stunden. Die Kommentatoren sind Bernhard Stöhr und Andreas Du-Rieux. Regie führt Peter Baumann.

ORF SPORT + überträgt von der Tischtennis-Europameisterschaft in Österreich mehr als 23 Stunden live. Kommentator ist Michael Roscher, Moderator ist Roland Hönig. Für die internationale und nationale Regie sorgt Manfred Kuderna.

Am 18. Februar 2012 verunglückt der 19-jährige Daniel Pauger bei einem Snowboard-Unfall schwer. Die dabei erlittene Querschnittslähmung bedeutet für ihn ein Leben im Rollstuhl. Trotz der ernüchternden Diagnose erlernt der junge Mann während der Rehabilitation in Bad Häring das Tischtennisspiel. Aus einer anfänglichen Freizeitbeschäftigung wird Spitzensport. Der ehrgeizige Tiroler geht bei der Tischtennis-Staatsmeisterschaft im Behindertensport an den Start - von nun an ist es sein großes Ziel, bei den Paralympischen Spielen in Rio 2016 teilzunehmen. Gabriela Jahn hat Daniel Pauger während der schweren Zeit seit seinem Unfall begleiten und seinen "Sprung ins andere Leben" nachzeichnen dürfen. Die Dokumentation "Mein Sprung ins andere Leben" will aufrütteln, berühren und zeigen, dass ein Leben trotz schwerer Beeinträchtigung sehr lebenswert sein kann und dass Sport auch in dieser Situation neue Perspektiven geben kann.

Die Handball-Damen aus Niederösterreich schlitterten zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase in eine Niederlage. Bei Titelverteidiger Györ waren Welthandballerin Alexandra do Nascimento und Co. am Samstag von Beginn an chancenlos. Hypo NÖ zog mit 22:41 (11:21) den Kürzeren. Am 13. Oktober trifft die Soubak Truppe auf den Thüringer HC und kann die ersten Punkte in der Champions League vor heimischem Publikum einsammeln. Kommentator ist Johannes Hahn. In der Pause zeigt ORF SPORT + Berichte über die Eröffnung des Olympia-Stützpunkts Tirol und das EHF-Cup-Match Bregenz Handball gegen RK Branik Maribor.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 11. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at