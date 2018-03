ÖVP - T E R M I N E

(42. Woche vom 14. bis 20. Oktober 2013)

Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

MONTAG, 14. Oktober 2013 09:45 StS Dr. Reinhold Lopatka und EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas bei der 9. Konferenz Europäischer Regionen und Städte zum Thema "Grenzüberschreitende Kooperationen als zukunftsweisende Strategie für Wirtschaft und Politik" (Vila Vita Pannonia Ressort, Storchengasse 1, 7152 Pamhagen) 11:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas nimmt an einer Pressekonferenz anlässlich der 9. Konferenz Europäischer Regionen und Städte teil (Vila Vita Pannonia Ressort, Storchengasse 1, 7152 Pamhagen) 13:00 BM Dr. Beatrix Karl und BM Mag. Johanna Mikl-Leitner eröffnen die Behördenleiterkonferenz 2013 (BMI, großer Vortragssaal, Minoritenplatz 9, 1010 Wien) 13:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner verleiht das Staatswappen und Lehrbetriebsauszeichnungen (BMWFJ, Marmorsaal, Stubenring 1, 1010 Wien) 15:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas diskutiert im ORF mit dessen Auslandskorrespondenten über "Europäische Themen bis zur Europawahl" (ORF-Zentrum Küniglberg, 1130 Wien) 17:00 Fritz Neugebauer, 2. NR-Präsident, Dr. Andreas Khol, NR- Präs.a.D., und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei einer Festveranstaltung anlässlich des 90. Geburtstags von Felix Ermacora zum Thema "Menschenrechte zwischen Staat und Weltgesellschaft - Erinnerungen an Felix Ermacora" (Parlament, Lokal VI, 1017 Wien) 19:00 BM Dr. Reinhold Mitterlehner bei einer Veranstaltung zur Mühlkreisautobahn NEU mit Diskussion (Stift Schlägl, 4160 Schlägl 1) DIENSTAG, 15. Oktober 2013 10:00 Sitzung des Ministerrates (BKA, Ballhausplatz 2, 1014 Wien) 17:00 StS Sebastian Kurz bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Wie begeistert man junge Menschen für die Politik?" (Währinger Gürtel 97, Erdgeschoß, Raum A002, 1180 Wien) MITTWOCH, 16. Oktober 2013 09:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner zum Thema "Wer pflegt Österreich? – Pflege geht alle an!" (Ringturm, 20. Stock, Schottenring 30, 1010 Wien) 10:00 BM Dr. Beatrix Karl bei der Amtseinführung des neuen Leiters der Justizanstalt Sonnberg, Oberstleutnant Wolfgang Huber (Sonnberg 1, 2020 Hollabrunn) 11:00 StS Dr. Reinhold Lopatka bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit für Europa – Die Sicht der österreichischen Führungskräfte in der deutschen Wirtschaft" (Stauffenbergstraße 1, 10785 Berlin) DONNERSTAG, 17. Oktober 2013 09:00 Pressekonferenz mit BM Dr. Reinhold Mitterlehner nimmt an der Eröffnungsdiskussion auf der GEWINN-Messe teil (Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien) 10:00 VK BM Dr. Michael Spindelegger bei der Überreichung des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Sektionschef Dr. Matthias Tschirf (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, 1010 Wien) 18:00 BM Dr. Beatrix Karl hält einen Vortrag beim Open Lecture (Fachhochschule Wr. Neustadt, Audimax, Nikolaus-August- Otto-Straße 24, 2700 Wr. Neustadt) 18:30 BM DI Nikolaus Berlakovich und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Jubiläum KPC (Kommunalkredit Public Consulting GmbH) unter dem Motto "4 Elemente" (Kommunalkredit, Türkenstraße 9, 1090 Wien) 19:00 BM Dr. Maria Fekter beim Festakt anlässlich der Eröffnung des Winterpalais (Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien) 19:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf beim Fest der Regionalmedien Austria (MQ, Ovalhalle, Museumsplatz 1, 1070 Wien) 21:00 StS Sebastian Kurz bei einer Benefizgala "Österreichischer Kinderschutzpreis MYKI" (Palais Liechtenstein, Fürstengasse 1, 1090 Wien) FREITAG, 18. Oktober 2013 15:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas gibt auf der GEWINN-Messe im Rahmen der EU-Fragerunde Antworten zum Thema "Neue Steuer auf Finanzgeschäfte – Was plant Brüssel?" (Messezentrum Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien) 18:00 Podiumsdiskussion mit BM Dr. Maria Fekter beim Festakt anlässlich 50 Jahre Handelsakademie Vöcklabruck (Englweg 2, 4840 Vöcklabruck) 18:00 StS Sebastian Kurz beim ord.Landestag 2013 der JVP Oberösterreich (Skyloft, Blue Danube Airport Linz, Flughafenstraße 1, 4063 Hörsching) 18:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas bei einer Podiumsdiskussion zum Thema "Wirtschaft, Medien, Politik – wer hat die Macht?" im Rahmen des Jahrgangstreffens Politikwissenschaft (Senatssaal der Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien) SAMSTAG, 19. Oktober 2013 09:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas bei der Casino Matinee des Annemarie-Imhof-Komitees für das Wiener Hilfswerk (Casino Wien, Kärntner Straße 41, 1010 Wien) SONNTAG, 20. Oktober 2013 11:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert über aktuelle Themen in der Europäischen Union bei der Europa-Matinee des Wirtschaftsforum Waldviertel (Stift Altenburg, Abt- Placidus-Much-Straße 1, 3591 Altenburg) 19:00 BM Dr. Maria Fekter eröffnet eine Ausstellung von Christian Ludwig Attersee (Galerie Schloss Parz, Parz 1, 4710 Grieskirchen)

