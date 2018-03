"Kulturmontag" mit "Warhol, Basquiat und ich" am 14. Oktober in ORF 2

Audienz bei Popkönigin Cher

Clarissa Stadler führt am Montag, dem 14. Oktober 2013, ab 22.30 Uhr in ORF 2 durch einen "Kulturmontag", der sich diesmal unter anderem mit Chers spektakulärem Comeback, Steven Soderberghs filmischer Liberace-Biografie, dem Literaturland Brasilien und den neu eröffneten Prunkräumen in Prinz Eugens Winterpalais beschäftigt. Die Kulturdoku am Montag schildert anlässlich der Schau "Warhol/Basquiat" im Wiener Kunstforum das explosive Gemisch zweier gegensätzlicher Charaktere: Als Andy Warhol 1982 dem 32 Jahre jüngeren Jean-Michel Basquiat begegnet, scheint er künstlerisch am Ende zu sein. Doch plötzlich geht es wieder um Leben, Tod und die Kunst. Im Anschluss an den "Kulturmontag" folgt um 0.00 Uhr "Art School Confidential" im "art.film".

Wahrheits-Beweise: Chers "Closer to the Truth" - Das spektakuläre Comeback der Popkönigin

"Closer to the Truth" ist das erste Studioalbum der 67-Jährigen nach zwölf Jahren und landete ad hoc auf Rang drei der US-Charts - die beste Platzierung in ihrer Solokarriere. "Truth is overrated" - "die Wahrheit wird überschätzt" - singt Cher an einer Stelle: Tatsächlich steht die Karriere der Cherilyn Sarkisian gleichermaßen für Behauptung wie Selbstbehauptung. Als multiple Bühnenpersönlichkeit wechselt sie ständig Perücken und Identitäten, war schon Gothic-Priesterin, Rockerbraut und Hexe. Dennoch strahlt sie eine unbestechliche Authentizität aus. Ihre Musik ist im höchsten Maß massentauglich - gleichwohl spricht sie in ihren Liedern brisante Themen wie Abtreibung, Prostitution und Rassismus an. Sie werde auf Tour Songs aus 35 Karrierejahren singen, sagt Cher, um nachzusetzen:

Wie das gelingen solle, sei ihr schleierhaft, sei sie doch selbst erst knapp über 35. Wie heißt es bei Cher? Die Wahrheit wird überschätzt. Die Popkönigin gewährt dem "Kulturmontag" Audienz.

Versteck-Spiel: Liberace - Der schwule Entertainer und sein Lover im Film

In diamantenbesetzte Anzüge und Chinchilla-Pelze gewandet war Liberace seit Mitte der 1950er Jahre Amerikas schillerndster Bühnenstar. Mit 58 lernt das ehemalige Klavier-Wunderkind den 17-jährigen Scott Thorson kennen und macht ihn zu seinem persönlichen Assistenten. Hinter geschlossenen Türen werden die beiden ein Paar, denn öffentlich schwört Liberace sogar unter Eid, nicht schwul zu sein. Seinen Lover Scott will er zu einer jungen Version von sich selbst machen - und der lässt sich das Gesicht operieren. Fünf Jahre später ist die Beziehung zu Ende, Thorson klagt Liberace auf 113 Millionen Dollar, lässt sich aber mit 75.000 Dollar, drei Autos und zwei Hunden abspeisen. 1987 stirbt Liberace an Aids, Thorson schreibt seine Autobiografie: "Behind the Candelabra". Regisseur Steven Soderbergh fand zunächst für die Verfilmung mit Michael Douglas als Liberace und Matt Damon als Scott Thorson in Hollywood kein Studio, das produzieren wollte, da sie viele als "zu schwul" bezeichneten, jetzt kommt "Behind the Candelabra" aber doch ins Kino. Der "Kulturmontag" über das unfreiwillige Versteckspiel im prüden Amerika.

Selfmade-Man: Prinz Eugen - Zum 350. Geburtstag wird sein Winterpalais zum Museum

Eigentlich war er ein mittelloser Flüchtling aus Frankreich - weil ihn Ludwig XIV. lieber als Geistlichen denn als Feldherrn sah, floh er bei Nacht und Nebel als 20-Jähriger aus Paris und heuerte beim österreichischen Kaiser Leopold I. an. Der war gerade beschäftigt, die Osmanen abzuwehren, und der junge Prinz Eugen erwies sich als hervorragender Offizier. Sieben Jahre später war Eugen reich und ließ sich sein erstes Palais in der Wiener Himmelpfortgasse bauen. Er wurde zu einer der schillerndsten Persönlichkeiten des Barock:

Kunstsammler, Mäzen, Kriegsherr und Bauherr, der Millionen verdiente und für seine herrschaftlichen Wohnsitze Schloss Hof oder Schloss Belvedere die besten Baumeister seiner Zeit verpflichtete. Am 18. Oktober gedenkt man seines 350. Geburtstags, zum Jubiläum werden die Prunkräume des Winterpalais nach jahrelanger Renovierung erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seit Kaiserin Maria Theresia residierten darin hohe Beamte und seit 1848 wirkten hier Österreichs Finanzminister, die jetzt in anderen Teilen des riesigen Gebäudes untergebracht sind. Der "Kulturmontag" über den Selfmademan und sein prachtvolles erstes Palais.

Klischee-Frei: Literaturland Brasilien - Schwerpunkt zur Frankfurter Buchmesse

Ewiger Sommer, Strand, Urwald, Karneval und Samba, das ist Brasilien - im Reiseprospekt. Favelas, gefährliche Vorstädte, Drogen, unterprivilegierte Schwarze und Indios, das ist Brasilien in der Literatur. Schriftsteller sind Spielverderber, aber sie reisen alle an zur Frankfurter Buchmesse, denn das diesjährige Ehren-Gastland ist Brasilien. "75 Prozent des Reichtums ist in der Hand von zehn Prozent der Bevölkerung, und die sind natürlich weiß", sagt der Schriftsteller und Eröffnungs-Redner Luiz Ruffato. Mit Massendemonstrationen gegen die Bauspekulation oder die Korruption im Umfeld der Fußball-WM wehren sich die Brasilianer gegen die weitere Bereicherung der ohnehin schon Reichen, der Riese ist erwacht und kommt so schnell nicht zur Ruhe. Der "Kulturmontag" berichtet über die wichtigsten Neuerscheinungen auf der Buchmesse und zeigt Porträts von Büchner Preis-Trägerin Sibylle Lewitscharoff und von Terézia Mora, die für ihren Roman "Das Ungeheuer" den Deutschen Buchpreis 2013 erhielt.

Warhol, Basquiat und ich - Chronik einer ungewöhnlichen Freundschaft

Ihre Bilder sind teuer, die Menschen dahinter verblasst. "Warhol", "Basquiat" - Namen wie Logos aus der Luxusbranche. Die Freundschaft der beiden so verschiedenen Künstler und die dabei entstandenen Werke, die "collaborations", zeigen Brüche, Reibeflächen und Lebendigkeit. Hier der kühle Reproduktionsvirtuose, dort der aufsässige Graffiti-Revolutionär: Warhol und Basquiat liefern einander auf jedem ihrer gemeinsamen, meist riesengroßen Bilder einen Kampf der Stile und Temperamente. Die glatten Oberflächen der Hochglanzkataloge von Auktionshäusern zeigen all dies heute nicht mehr. Der Film von Ines Mitterer versucht, hinter die Superstar-Fassade zu blicken. Sichtbar werden Hoffnungen, Trauer, Eifersucht und intelligenter Humor. Die Künstler Andy Warhol und Jean-Michel Basquiat vereinte nach außen hin ein Interesse: reich und berühmt zu sein. Zwar höhnten Medien und Kunstszene, der junge Basquiat sei nicht mehr als Warhols "Maskottchen" oder Warhol der "blutsaugende Vampir", der sich mit Hilfe der kraftstrotzenden Energie des Jüngeren künstlerisch am Leben erhält. Freunde und Weggefährten wie der Fotograf Billy Name, der Multimilliardär und Sammler Peter Brant oder Basquiats Lebensgefährtin Jennifer Goode sprechen im Film hingegen von einer beispiellosen Künstlerfreundschaft.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

"art.film": "Art School Confidential", 0.00 Uhr

Der junge Außenseiter Jerome kommt seinem Traum, Künstler zu werden, einen entscheidenden Schritt näher. Er wird auf der Kunsthochschule aufgenommen. Was ihn dort erwartet, übersteigt seine kühnsten Erwartungen. Neben verschrobenen, exzentrischen und verstörten Kommilitonen und desillusionierten Lehrern und verkannten Genies trifft er die Frau seines Lebens. Aktmodell Audrey schwärmt jedoch für einen anderen. Da bedroht eine Mordserie das bunte Treiben am Campus.

Mit Max Minghella (Jerome Platz), Sophia Myles (Audrey Baumgarten), John Malkovich (Prof. Sandiford), Anjelica Huston (Lehrerin für Kunstgeschichte), Jim Broadbent (Jimmy), Matt Keeslar (Jonah), Ethan Suplee (Vince) u. a.

