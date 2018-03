Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Heinz Fischer in der Zeit von 14. bis 20. Oktober 2013

Wien (OTS) - Montag, 14. Oktober:

16.00 Uhr: Zusammentreffen mit Teilnehmern des "8. Wiener NobelpreisträgerInnenseminars" (Präsidentschaftskanzlei)

Dienstag, 15. Oktober:

11.15 Uhr: Besuch von Schülerinnen und Schülern aus den Bundesländern (Präsidentschaftskanzlei)

Mittwoch, 16. Oktober:

15.00 Uhr: Überreichung des Großen Silbernen Ehrenzeichens am Bande für Verdienste um die Republik Österreich an das ehemalige Mitglied der Volksanwaltschaft, Mag. Terezija Stoisits und des Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich an das ehemalige Mitglied der Volksanwaltschaft, Dr. Peter Kostelka (Präsidentschaftskanzlei)

20.00 Uhr: Besuch der Premiere "Crash" (Stadttheater Walfischgasse/1010 Wien)

Donnerstag, 17. Oktober:

Überreichung von Beglaubigungsschreiben: (Präsidentschaftskanzlei)

09.15 Uhr: Botschafter von Lettland, Edgars Skuja

09.40 Uhr: Botschafterin von Finnland, Anu Irene Laamanen

10.05 Uhr: Botschafter von Malta, Keith Azzopardi

11.30 Uhr: Botschafter von Japan, Makoto Taketoshi

11.55 Uhr: Botschafter von Slowenien, Andrej Rahten

12.20 Uhr: Botschafter von Kuwait, Sadiq M. Marafi

15.15 Uhr: Empfang von Seniorinnen und Senioren aus den Bundesländern (Präsidentschaftskanzlei)

19.00 Uhr: Teilnahme an der Eröffnung des Winterpalais sowie an der Ausstellung "350 Jahre Eugen von Savoyen"/Rede (Winterpalais/Himmelpfortgasse 8)

Freitag, 18. Oktober:

Besuch der Landesausstellung Oberösterreich und Südböhmen in Krumau und Freistadt gemeinsam mit dem Präsidenten der Tschechischen Republik Milos Zeman

11.00 Uhr: Begrüßung durch den Präsidenten der Tschechischen Republik Milos Zeman (Schloss Krumau/Tschechische Republik)

11.15 Uhr: Photo-point (Schloss Krumau/Tschechische Republik)

11.30 Uhr: Gespräch der beiden Staatsoberhäupter (Schloss Krumau/Tschechische Republik)

12.00 Uhr: Arbeitsgespräch im Beisein der Delegationen (Krumau/Tschechische Republik)

12.30 Uhr: Begegnung der beiden Staatsoberhäupter mit den Bürgermeistern der Region/Rede (Schloss Krumau/Tschechische Republik)

13.00 Uhr: Besichtigung des Schloss-Theaters (Schloss Krumau/Tschechische Republik)

13.15 Uhr: Pressegespräch der beiden Staatsoberhäupter (Schloss Krumau/Tschechische Republik)

15.15 Uhr: Besichtigung der Landesausstellung Teil 1 (Museum of the Region/Tschechische Republik)

16.15 Uhr Begrüßung der beiden Staatsoberhäupter durch Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und Bürgermeister Mag. Christian Jachs (Braucommune Freistadt/Braugelände/Freistadt/OÖ)

anschließend: Foto-Point beim Eingang der Landesausstellung

anschließend: Besichtigung der Landesausstellung Teil 2 (Brauhausgalerie/Brauhaus/Freistadt/OÖ)

Samstag, 19. Oktober:

11.00 Uhr: Teilnahme am Festakt zum 100. Jahrestag der Eröffnung des Wiener Konzerthauses/Rede (Konzerthaus/Wien)

