Attersee und Nitsch: Erste gemeinsame Ausstellung der Künstler in Neapel

Wien (OTS) - Zum ersten Mal sind Christian Ludwig Attersee und Hermann Nitsch in einer gemeinsamen Ausstellung zu sehen: Von November 2013 bis März 2014 zeigt Neapel ausgewählte Werke der beiden herausragenden Künstler. Der Bürgermeister der Stadt, Luigi de Magistris, wird die Ausstellung am 30. November im Castel dell'Ovo eröffnen. Aus diesem Anlass präsentierten heute Vormittag die beiden Künstler gemeinsam mit Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny und Luigi de Magistris ihr künstlerisches Vorhaben der Medienöffentlichkeit.

"Neapel und Wien verbindet vieles: Es ist die Musik, die Kunst und die Liebe zum guten Essen, die beide Städte auszeichnen", stellt Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny fest. "Es freut mich daher besonders, wenn heute mit Christian Ludwig Attersee und Hermann Nitsch zwei der international am meisten geschätzten zeitgenössischen Wiener Künstler gleichsam als unsere Kulturbotschafter in Neapel Fuß fassen. Nitsch ist dort ja kein Unbekannter mehr, und ich bin davon überzeugt, dass die BürgerInnen von Neapel auch Christian Ludwig Attersee ebenso herzlich willkommen heißen".

Attersee und Nitsch zählen zu den bedeutendsten österreichischen Künstlern der Gegenwart. Attersee gilt als einer der wichtigsten Vertreter der gegenständlichen Malerei und hat die europäische Pop Art mitbestimmt. Er ist in den unterschiedlichsten Disziplinen als Maler, Musiker, Schriftsteller, Objektmacher, Designer, Bühnenbildner und Filmemacher tätig und gilt als Einzelgänger in der österreichischen Kunst, der stets eigene Wege beschritten hat. Nitsch gilt als entscheidender Gründer des Wiener Aktionismus. Seit vielen Jahren arbeitet Nitsch als Aktionist, Maler, Komponist und Bühnenbildner. Mit seinem Gesamtkunstwerk, in dessen Zentrum seit 1957 das Orgien Mysterien Theater steht, will Nitsch nichts weniger als eine Schule des Lebens sein, die mit allen fünf Sinnen erfahrbar sein soll.

Obwohl Attersee und Nitsch in ihrer Kunst durchaus als Gegenpole bezeichnet werden können, verbindet beide Künstler eine langjährige Freundschaft, die nun auch in eine erste künstlerische Zusammenarbeit mündet.

Mit Neapel wurde ein idealer Ort für das gemeinsame Vorhaben gefunden. Nicht zuletzt dank Nitschs Bekanntheit in der Region, mit der er seit mehr als 30 Jahren eng verbunden ist und die ihren letzten Höhepunkt in der Eröffnung des Museo Hermann Nitsch im Jahr 2008 erreicht hat.

"Hermann Nitsch ist in unserer Stadt und Region natürlich schon bestens bekannt, ich freue mich darüber, dass wir mit diesem Ausstellungsprojekt Christian Ludwig Attersee als einen weiteren wesentlich Vertreter der österreichischen Kunstszene kennen lernen dürfen und damit auch die kulturellen Beziehungen zwischen Wien und Neapel vertiefen", so der Bürgermeister der Stadt Neapel, Luigi de Magistris.

Christian Ludwig Attersee und Hermann Nitsch

Eröffnung: 30. November 2013, 17 Uhr, Castel dell'Ovo, Neapel Konzert von Attersee und Nitsch am 29. November 2013, 19.30 Uhr, Teatro di Corte im Palazzo Reale

Ausstellungsdauer: 1. Dezember 2013 - 1. März 2014

