Food ingredients Europe gibt Nominierungen für Excellence Awards 2013 bekannt

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Die Finalisten des zum 26. Mal veranstalteten Food ingredients Europe Excellence Awards Programme stehen fest. Die zeitgleich mit der Messe stattfindenden Fi Europe Excellence Awards werden für bedeutende Innovationen im Bereich der Lebensmittelzusatzstoffe in 8 verschiedenen Kategorien vergeben. Zudem werden Fachkräfte und Unternehmen im Rahmen der Fi Europe Excellence Awards 2013 für ihre Innovationsfähigkeit und ihre Beiträge zur Lebensmittel- und Getränkebranche geehrt.

Die Gewinner werden am 19. November 2013 um 18:00 Uhr im Zuge der Preisverleihung der FiE Excellence Awards bekannt gegeben.

Wir freuen uns, die Kandidaten des Jahres 2013 bekannt zu geben:

Bäckerei-Innovation des Jahres Advanta - Nutrisun-Sonnenblumenöl mit hohem Stearinsäure- und Ölsäuregehalt AIT Ingredients - VitalGlucan H+ ROQUETTE - Roquette-Mikroalgen mit fettreichem Algenmehl Getränke-Innovation des Jahres DSM Nutritional Products Europe Ltd - OatWell-Smoothie Handary S.A. - White NisinA Tate & Lyle - PROMITOR(R) lösliche Gluco-Ballaststoffe Konditorei-Innovation des Jahres AarhusKarlshamn - AAK - CHOCOFILL NH 110 Barry Callebaut - The Cocoart Collection IOI-Loders Croklaan - CristalGreen(R) Molkerei-Innovation des Jahres AAK - Akomix LS 25 AVEBE - ETENIA QS Chr. Hansen - SaltLite Chr. Hansen A/S - FreshQ(R)-Kulturen Geschmacks-/Fleisch-Innovation des Jahres Chr. Hansen - Safepro ImPorous DSM Food Specialities - MaxiPro HSP Ingredion UK Limited - NOVATION Endura? 0100 SETALG (ROULLIER Group) - AlgySalt Snacks/Innovation des Jahres für unterwegs Kalsec Europe Ltd - Kalsec(R)-Szechuan-Pfefferextrakte Lyckeby Culinar AB - Culinar STAR Novozymes A/S - Novozymes Acrylaway(R) HighT Nachhaltigkeitsinitiative des Jahres Cargill - Cocoa Promise Pure Circle - PureCircle Stevia-Nachhaltigkeitsinitiative Symrise AG - simply vanilla(R) - nachhaltige Symrise-Vanille

Die Kandidaten wurden aufgrund ihrer Lösungen für branchenspezifische Erfordernisse und ihrer branchenweiten Führungsrolle bei Innovationen nominiert. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass die Kandidaten hochwertige Produkte vorstellen, mit deren Hilfe positive Anreize für Innovationen und Veränderungen in der globalen Lebensmittelbranche geschaffen werden können.

Abschliessend wird die Jury auch den Most Innovative Food Ingredient Award an einen Gesamtsieger vergeben. Dieser Kandidat wird nachweisen müssen, der gesamten Branche mit seinem nominierten Zusatzstoff ein Höchstmass an Innovation, Qualität und Zukunftspotenzial bieten zu können.

Die Jury besteht in diesem Jahr aus: Peter Wennstrom - The Healthy Marketing Team (Vorstand) Georges Bruelle - Danone Luis Fernandez - Tate & Lyle Ian Gordon - Giract Elodie Lebastard - EAS John Madden - Euromonitor International Marie-Pierre Membrives - McDonald's Anita Scholte op Reimer - Albert Heijn Erika Smith - General Mills Albert Zwijgers - Unilever

Informationen zur Fi ingredients Global - der sichere Weg zum Absatzmarkt seit 1986

Die Food ingredients fand erstmals im Jahre 1986 im niederländischen Utrecht statt. Das Veranstaltungsprogramm umfasst Live-Events, Publikationen, umfassende Datenerhebungen, digitale Lösungen und hochrangige Konferenzen, die mittlerweile weltweit etabliert sind und allen Branchenvertretern aus dem Bereich der Lebensmittelzusatzstoffe eine regionale und globale Plattform bieten. Im Laufe der Jahre verzeichneten unsere Messen bereits über 500.000 Besucher und ein Geschäftsvolumen von mehreren Milliarden Euro. Mit über 25 Jahren Erfahrung, ausgezeichneten Events, digitalen Lösungen und ergänzenden Produkten bieten wir einen direkten Zugang zu einem Absatzmarkt mit globalem Publikum.

Nähere Informationen zum Portfolio der Food ingredients erhalten Sie hier: http://www.foodingredientsglobal.com/europe

Informationen zum Veranstalter

UBM Live verbindet Menschen und bietet Unternehmen auf allen fünf Kontinenten die Möglichkeit, neue Geschäftskontakte zu knüpfen, Kunden persönlich kennenzulernen, neue Produkte einzuführen, für ihre Marken zu werben und ihre Marktpräsenz zu erhöhen. Dank renommierter Marken wie Fi, NuW, MD&M, CPhI, IFSEC, TFM&A, Cruise Shipping Miami, der Concrete Show und vielen anderen haben sich die Messen, Konferenzen, Preisverleihungen, Publikationen, Websites und Fortbildungs- und Zertifizierungsprogramme von UBM Live zu einem wesentlichen Bestandteil der Marketingstrategien zahlreicher Unternehmen aus über 20 verschiedenen Branchensektoren entwickelt. UBM Live ist eine Sparte von United Business Media , einem weltweit führenden B2B-Medienanbieter mit 6.500 Mitarbeitern in 40 Ländern. Gegründet im Jahr 1918 als United Newspapers Limited lautet unser Motto: "We explore, we exceed, you excel."

Für nähere Informationen zu UBM Live besuchen Sie: http://www.ubm.com

