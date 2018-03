Ausbau der L 8264 im Ortsgebiet von Königsberg abgeschlossen

Baukosten belaufen sich auf 150.000 Euro

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich konnte der Ausbau der L 8264 im Ortsgebiet von Königsberg in der Marktgemeinde Waldhausen (Bezirk Zwettl) abgeschlossen werden. Notwendig wurden die Bauarbeiten, weil auf diesem Straßenabschnitt die rund 40 Jahre alte Fahrbahnkonstruktion der L 8264 auf Grund von Fahrbahnschäden nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprach. Die Planung erfolgte durch die Straßenbauabteilung 8 in Waidhofen an der Thaya in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde Waldhausen. Die Bauarbeiten wurden mit Genehmigung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll im Zeitraum von Mai bis Oktober von der Straßenmeisterei Zwettl unter Beiziehung von örtlichen Bau- und Lieferfirmen durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 150.000 Euro, wobei rund 100.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 50.000 Euro auf die Marktgemeinde Waldhausen entfallen.

Von der Kreuzung der L 8264 mit der L 8262 beginnend wurde auf einer Länge von rund 250 Metern der Konstruktionsaufbau der Landesstraße erneuert und anschließend ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Die Fahrbahn wurde entsprechend den örtlichen Verhältnissen von 4,5 Meter auf 5 Meter verbreitert und die Straßenrand-Bordsteine versetzt. Überdies wurde die Aufstellfläche bei der Bushaltestelle neu gestaltet.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Gruppe Straße, Bürgerinformation, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141.

