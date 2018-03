Florian Silbereisen präsentiert das "Herbstfest der Träume"

Live am 12. Oktober aus Erfurt

Wien (OTS) - In seiner ersten Sendung nach der Sommerpause bringt Florian Silbereisen die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Träumen: Und so wird am Samstag, dem 12. Oktober 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 sein "Herbstfest" zur großen Show der Träume. Selbstverständlich dürfen auch die Stars und Publikumslieblinge der volkstümlichen Musik und des Schlagers nicht fehlen, die mit ihren Hits in Erfurt live für beste musikalische Unterhaltung sorgen. Mit dabei sind unter anderem Mireille Mathieu, Semino Rossi, die Grubertaler, Lena Valaitis, Anita und Alexandra Hofmann sowie Ross Antony. Außerdem sind mit Helene Fischer, Andrea Berg und Michelle in Erfurt die drei wohl angesagtesten deutschen Schlagersängerinnen mit dabei.

Im Angebot hat Florian Silbereisen auch wieder zahlreiche Überraschungen, bei denen Träume für das Publikum und seine Stargäste wahr werden. Wie genau diese aussehen, verrät er natürlich erst in der Sendung, damit seine Überraschungen auch Überraschungen bleiben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at