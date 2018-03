1500 Schüler beim Europatag der Jugend unter dem Motto "Europa deine Wahl" in der Wirtschaftskammer

Wirtschaftskammer-Präsident Leitl: "Europa ist die Zukunft der jungen Menschen"

Wien (OTS/PWK706) - Rund 1500 Schülerinnen und Schüler aus Wien informierten sich beim Europatag der Jugend, der von der Wirtschaftskammer Österreich in Kooperation mit dem Stadtschulrat für Wien, dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, der Europäische Kommission in Österreich, dem Informationsbüro des Europäischen Parlaments, der Österreichische Gesellschaft für Europapolitik, der Oesterreichischen Nationalbank und dem Bundeskanzleramt sowie den EU-Botschaften in Österreich am Donnerstag durchgeführt wurde. Das Ziel: Unter dem Motto "EUROPA deine WAHL" (http://www.europa-deine-wahl.at/) Schüler aller Schultypen zu animieren, sich mit Europa und dem Europäischen Parlament in möglichst aktiver Weise auseinanderzusetzen -insbesondere auch mit Blick auf die Europawahlen am 25. Mai 2014, bei denen in Österreich bereits Jugendliche ab 16 wahlberechtigt sind.

"Europa ist die Zukunft der jungen Menschen. Es betrifft ihr berufliches wie ihr privates Leben", betonte Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl beim Eröffnungstalk zum Europatag. "Auf der einen Seite stehen Vorteile wie die Reisefreiheit oder der Euro, beides für die Jüngeren eine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite wird Europa von anderen Weltregionen bedrängt. Wie stellt sich Europa in der globalisierten Wirtschaft auf? Das ist eine der Kernfragen für junge Menschen, denn davon hängt ihr künftiger Erfolg ab." Klar sei, dass Europa, das nur 7 Prozent der Weltbevölkerung stellt, geeint vorgehen müsse.

Europa-Staatssekretär Reinhard Lopatka betonte die Besonderheit des europäischen Lebensmodells, das weltweit einzigartig sei. Ob Umwelt, Klimawandel oder sozialer Ausgleich - nirgendwo sei das Bewusstsein für diese Fragen so groß wie in Europa, so Lopatka, der auch auf die vielen Chancen hinwies, die jungen Leuten in der Europäischen Union offen stehen.

Die Österreichische Post und die Wirtschaftskammer Österreich starteten im Rahmen des Europatages der Jugend einen Kreativ-Wettbewerb zur Gestaltung einer ganz besonderen "europäischen" Briefmarke. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum der Volksabstimmung zum EU-Beitritt Österreichs (12. Juni 1994), das mit einer eigenen Sondermarke gefeiert werden soll.

In 35 Workshops, zahlreichen Vorträgen und Gesprächen mit internationalen Experten konnten sich die Jugendlichen rund um das Thema Europäische Union informieren. Der Europatag der Jugend war auch einer der zentralen Veranstaltungen im Rahmen der Europäischen KMU-Woche. (SR)

