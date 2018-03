Erinnerung: Einladung zur Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer

Erster Europäischer Tag der Wiederbelebung: Kinder retten Leben

Wien (OTS) - Geschätzte 10.000-mal pro Jahr kommt es in Österreich zu einem außerklinischen Herzstillstand. Nicht einmal jeder siebte Ersthelfer wagt hierzulande den Versuch einer Wiederbelebung. Anders ist die Situation in Nordeuropa, wo Reanimationsunterricht vielfach Teil des Schulunterrichts ist.

Anlässlich des ersten "Europäischen Tages der Wiederbelebung" lädt die Österreichische Ärztekammer zu einer Pressekonferenz:

Thema:

Erster Europäischer Tag der Wiederbelebung: Kinder retten Leben

Zeit:

Dienstag, 15. Oktober 2013, 9:00 Uhr

Ort:

Österreichische Ärztekammer

Veranstaltungszentrum 1. Stock, Saal 4

Weihburggasse 10-12

1010 Wien

Teilnehmer:

- Dr. Michael Lang, Leiter des Referats für Notfall- und Rettungsdienste sowie Katastrophenmedizin in der Österreichischen Ärztekammer, Präsident der Ärztekammer für Burgenland

- Dr. Gudrun Weber, Referentin des Schulärztereferats in der Österreichischen Ärztekammer

- Univ.-Doz. Dr. Michael Baubin, Vorsitzender des Österreichischen Rats für Wiederbelebung, Bereichsoberarzt Notfallmedizin an der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Innsbruck

Einladung zur Pressekonferenz der Österreichischen Ärztekammer



Thema:



Erster Europäischer Tag der Wiederbelebung: Kinder retten Leben



Teilnehmer:



- Dr. Michael Lang, Leiter des Referats für Notfall- und

Rettungsdienste sowie Katastrophenmedizin in der Österreichischen

Ärztekammer, Präsident der Ärztekammer für Burgenland



- Dr. Gudrun Weber, Referentin des Schulärztereferats in der

Österreichischen Ärztekammer



- Univ.-Doz. Dr. Michael Baubin, Vorsitzender des Österreichischen

Rats für Wiederbelebung, Bereichsoberarzt Notfallmedizin an der

Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin, Innsbruck



Datum: 15.10.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Österreichische Ärztekammer Veranstaltungszentrum 1. Stock,

Saal 4

Weihburggasse 10-12, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der Österreichischen Ärztekammer

Tel.: (+43-1) 513 18 33 - 12