DataCash und Redecard stellen neue Zahlungslösungen vor, die multinationalen Einzelhändlern die Expansion nach Brasilien ermöglichen

London, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) - Einzelhändler werden von der modernen Zahlungslösung von DataCash und Redecard profitieren, die ihnen eine Expansion in den schnell wachsenden brasilianischen e-Commerce-Markt ermöglicht

Der globale Anbieter von Zahlungslösungen, DataCash, ein Unternehmen von MasterCard, gab heute die neueste Entwicklung in seiner Partnerschaft mit Redecard bekannt, wonach eine umfassende Zahlungslösung für den brasilianischen Markt angeboten werden soll, die jetzt auch lokale und flexible Zahlungsmöglichkeiten für Einzelhändler umfasst, die im Rahmen von grenzüberschreitenden e-Commerce den Markt betreten möchten.

Diese Entwicklung in der Partnerschaft, die ursprünglich am 28. Mai 2013 angekündigt worden war, baut auf Speziallösungen auf, die für den Inlandsmarkt entwickelt wurden, und ermöglicht Einzelhändlern mit globalen Ambitionen Kapital aus einer Einstiegsstrategie zu schlagen, die durch eine einzige, ganzheitliche, digitale Zahlungslösung unterstützt wird.

Es kommen nun spezifische Funktionen zum Einsatz, die es Einzelhändlern ermöglichen, weithin anerkannte lokale digitale Zahlungsmittel zu akzeptieren, unter anderem:

Boleto Bancario - diese Karte ermöglicht Menschen ohne Bankverbindung, online einzukaufen und für die Waren in Bankfilialen zu bezahlen

Parcelado - diese Karte ermöglicht Transaktionen, bei denen die Bezahlung der Waren in mehrere Raten aufgeteilt wird und Kaufleute je nach Bedarf Zinsen hinzufügen können

Hipercard - die meistverbreitete brasilianische Kartenmarke

Combo Card - bei dieser Karte kann der Karteninhaber bei Transaktionen wählen, von welchem Konto die Geldmittel entnommen werden sollen.

Ebenfalls integriert ist die Möglichkeit, zwecks Betrugsüberwachung die CPF, die brasilianische nationale Identifikationsnummer von Personen, zu erfassen.

Zusammen ermöglichen diese Entwicklungen den Händlern, bei ihrem Eintritt in diesen interessanten Markt ihren Kunden eine sichere, effiziente und bequeme Zahlungserfahrung zu bieten sowie wertvolle Markenkonsistenz und Markensicherung zu gewährleisten.

Mit einer Bevölkerung von mehr als 200 Millionen[i], wovon 80 Millionen das Internet nutzen, ist Brasilien einer der am schnellsten wachsenden e-Commerce-Märkte der Welt. Pro Jahr werden 10,6 Milliarden USD per Internet ausgegeben; dies ist der grösste Gesamtbetrag in Lateinamerika, und man erwartet, dass er voraussichtlich bis zum Jahr 2017 auf 18,7 Milliarden USD ansteigen wird[ii], was das Land zu einem bevorzugten Ziel für multinationale Einzelhändler macht, die expandieren wollen. Um am brasilianischen Markt erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass Kaufleute diese beliebten Zahlungsmethoden unterstützen können.

"Redecard hat in enger Partnerschaft mit DataCash daran gearbeitet, eine digitale Zahlungslösung zu entwickeln, die exakt den Anforderungen des brasilianischen Marktes angepasst ist. Angesichts des grossen inländischen Erfolgs bis dato haben wir das Gefühl, dass dies ein guter Zeitpunkt ist, unsere Markterfahrung und Technologie mit der Erfahrung von DataCash zu verbinden, um Lösungen für weltweit führende Einzelhändler anzubieten und so auf die Probleme und Anforderungen zu reagieren, denen ausländische Einzelhändler beim Markteintritt in Brasilien gegenüberstehen", sagte Marcelo Kopel, Executive Director von Redecard.

"Es entstehen weiterhin immer neue Zahlungsweisen, und der Bedarf danach, überall und jederzeit über jedes beliebige Gerät einkaufen zu können, wird weiterhin zunehmen. Daher ist es wichtiger als je zuvor, einen grenzenlosen Handel zu ermöglichen", sagte Ajay Bhalla, President von DataCash. "Brasilien ist ein interessanter Markt, den sich führende Einzelhändler ganz genau ansehen sollten, um ihren Vorsprung vor ihren Konkurrenten zu wahren und sich zukünftiges Wachstum zu sichern, und unsere Partnerschaft mit Redecard bietet einen realen Zugang dazu."

Über DataCash

Die DataCash Group Ltd (Tochter der MasterCard Incorporated) wurde 1996 gegründet und bietet weltweite Mehrkanal-Zahlungsabwicklungslösungen und hochentwickelte Lösungen zur Betrugsverhinderung und zum Risikomanagement für Händler und Banken an. Als weltweiter Partner einiger der bekanntesten Marken der Welt aus den Branchen Gaming, Reisen, Einzelhandel sowie auf dem Finanzsektor verbindet DataCash kluges Denken mit einer Komplettlösung, die ihren Kunden hilft, die Komplexität und Kosten zu überwinden, die mit der Abwicklung von Zahlungen verbunden sind. Die hochentwickelte Technologie von DataCash versetzt Kunden in die Lage, Zahlungen zu akzeptieren und abzuwickeln, und zwar sicher und im Vertrauen auf Tools, die auf deren anspruchsvollen und expandierenden Geschäftsbedarf zugeschnitten sind, und das in über 177 Währungen, in über 45 Marken im E-Commerce, über M-Commerce-Kanäle und Geschenkkanäle für Karteninhaber. Kunden von DataCash schützen sowohl ihre Marke als auch ihren Ruf, verbessern die Erfahrung des Endverbrauchers und schlagen aus den neuen Möglichkeiten des Weltmarkts Kapital.

Über Redecard

Redecard gehört zur Unternehmensgruppe Itaú Unibanco und ist eines der führenden Unternehmen im Bereich des elektronischen Zahlungsverkehrs im brasilianischen Markt. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen die Ausgabe von Debit- und Kreditkarten sowie die Erfassung, Übertragung, Verarbeitung und Abwicklung der damit durchgeführten Transaktionen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch Vorauszahlungen auf Forderungen, die Vermietung von Terminals (POS), Zahlungsverifizierung über die Terminals (POS) sowie die Erfassung und Abwicklung von Dienstleistungen für Rabattkarten (Gutscheine) und Treuekarten der einzelnen Ladenketten (Eigenmarken).

