SPÖ-Termine von 14. Oktober bis 20. Oktober 2013

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 14. Oktober 2013:

14.00 Uhr Das SPÖ-Bundesparteipräsidium und der SPÖ-Bundesparteivorstand (15.00 Uhr) treten zu einer Sitzung zusammen (SPÖ-Klub, Parlament).

17.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt gemeinsam mit Zweitem Nationalratspräsidenten Neugebauer, dem Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien zu einer Fest-Veranstaltung anlässlich des 90. Geburtstages von Felix Ermacora zum Thema "Menschenrechte zwischen Staat und Weltgesellschaft. Erinnerungen an Felix Ermacora" (Parlament).

DIENSTAG, 15. Oktober 2013:

Sozialminister Rudolf Hundstorfer bei BESO-Rat in Luxemburg.

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

17.00 Uhr Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek nimmt an der Verleihung des 18. amaZone-Award teil (Wiener Rathaus, Wappensaal, Lichtenfelsgasse 2, 1082 Wien).

MITTWOCH, 16. Oktober 2013:

9.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt am Pressegespräch "Wer pflegt Österreich? - Pflege geht uns alle an!" im Rahmen von "Pflegerin mit Herz" teil (Ringturm, 20. Stock, Schottenring 30, 1010 Wien).

10.30 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger übernimmt die Eröffnung der Präsentation des Prozesshandbuchs Akutgeriatrie (BMG, Festsaal, Radetzkystraße 2, 1030 Wien).

14.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt zur posthumen Ehrung von Friedrich Neustadtl sowie von Tamara Jainschig und Ana Gembickiene als "Gerechte unter den Völkern", verliehen von Yad Vashem (Parlament).

18.30 Uhr Sportminister Gerald Klug nimmt an der Gala "100 Jahre Klassenlotterien" teil (Rennweg 44, 1038 Wien).

20.00 Uhr Bundesministerin Claudia Schmied besucht die Premiere "Crash" von Rupert Henning (Stadttheater Walfischgasse, Walfischgasse 4, 1010 Wien).

DONNERSTAG, 17. Oktober 2013:

9.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger nimmt an der Pressekonferenz im Rahmen des 2. Jahrestags der Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie teil und eröffnet anschließend (9.30 Uhr) die gleichnamige Veranstaltung (Redoutensäle Linz, Promenade 39, 4020 Linz).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Volkshilfe-Tagung "Aufwachsen in Armut. Kinderarmut in Österreich -Befunde und Auswege" anlässlich des "Tag gegen Armut" teil (Podium, Architekturzentrum Wien im MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

15.00 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger übernimmt im Rahmen des Festakts "80 Jahre ÖGKV" die Begrüßung (Parlament, NR-Sitzungssaal, 1017 Wien).

19.00 Uhr: Finanzstaatssekretär Andreas Schieder nimmt an der Ausstellungseröffnung "Eugen von Savoyen 350 Jahre" teil (BMF, Winterpalais, Himmelpfortgasse 8, 1010 Wien).

FREITAG, 18. Oktober 2013:

9.45 Uhr Gesundheitsminister Alois Stöger übernimmt die Eröffnung der Tagung "Life for Sale" (Johannes Kepler Universität Linz, Altenbergerstraße 69, 4040 Linz).

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer nimmt an der Diskussionsrunde "Pensionsdebatte" der GEWINN-Messe teil (Messe Wien, Congress Center, Obergeschoß, Saal Schubert 4/5/6, Messeplatz 1, 1020 Wien).

13.00 Uhr Der Delegationsleiter der SPÖ-EU-Abgeordneten, Jörg Leichtfried, nimmt an der Diskussionsveranstaltung "Eine gemeinsame Steuerpolitik als nächster Schritt der europäischen Integration?" teil. Nähere Details und Anmeldung unter

http://www.europarl.at/resource/static/files/ecu_18102013.pdf

(Universität Wien, Neues Institutsgebäude, Hörsaal I, Universitätsstraße 7, 1010 Wien).

18.00 Uhr Nationalratspräsidentin Barbara Prammer besucht den Festakt anlässlich 50 Jahre HAK Vöcklabruck (Bezirkssporthalle Vöcklabruck, Bahnhofstraße 44, 4840 Vöcklabruck).

SAMSTAG, 19. Oktober 2013:

10.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die 45-Jahre Feier des Arbeitersamariterbundes Purkersdorf (Purkersdorf Hauptplatz, 3002 Purkersdorf).

14.00 Uhr Sozialminister Rudolf Hundstorfer besucht die Jubiläumsveranstaltung "100 Jahre VOX Schwerhörigenzentrum Wien" (Sperrgasse 8-10/2/15, 1150 Wien).

(Schluss) mb/ah

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum