Kapsch übernimmt ITM Group

Wien/Neuss bei Düsseldorf (OTS) - Kapsch CarrierCom übernimmt die ITM Group, einen führenden Systemintegrator und Anbieter von Lösungen zur Daten- und Sprachkommunikation für Betreiber von Telekommunikationsnetzen. ITM wird ab sofort als eigenständiges Unternehmen in die Kapsch Group aufgenommen. Die Übernahme bringt eine Konsolidierung im Know-how-Bereich sowie in der Marktbearbeitung und stärkt zusätzlich die Position von Kapsch CarrierCom im Geschäftsfeld mit Carriern und Energieversorgungsunternehmen. Insbesondere die Zielmärkte der EMEA-Region stehen dabei im Fokus.

Nach den großen Markterfolgen im Bereich der Bahnkommunikation auf Basis von GSM-R Technologie ist Kapsch nun auch im Geschäftsfeld der Operator- und Provider in Deutschland stark vertreten. ITM bietet unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen für moderne Daten- und Sprachkommunikation und ist gut auf dem Markt etabliert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Neuss bei Düsseldorf und eine Niederlassung in Wien. Beide Standorte bleiben erhalten. Von Neuss aus wird weiterhin das Telekom Operator- und Energiegeschäft zentral koordiniert. Die Kapsch Standorte in Friedrichshafen, München und Frankfurt werden weiterhin für Bahnaktivitäten zuständig sein. "Wir freuen uns, ein Unternehmen in unserer Group zu haben, das sowohl aus wirtschaftlichen, kulturellen, als auch aus strategischen Gründen perfekt zu Kapsch passt. Diese Akquisition ist die Basis für weiteres gemeinsames Wachstum", zeigt sich Kari Kapsch, CEO von Kapsch CarrierCom, mit der Übernahme zufrieden. Für die mittelständische ITM Group ergeben sich durch die geänderten Eigentümerverhältnisse völlig neue Möglichkeiten: "Mit einem Konzern wie der Kapsch Group im Rücken wird unsere Position gestärkt und wir können künftig auch größere Kunden adressieren", erörtern beide Geschäftsführer von ITM Deutschland, Ralf Arweiler und Alexander Wille, die Vorteile der Übernahme.

Breites Leistungsspektrum und hervorragende Reputation

ITM bringt als professioneller Systemintegrator für komplexe Lösungen sehr ausgeprägtes Produkt-Know-how und eine etablierte Kundenbasis mit. Zum Portfolio zählen etwa Transportsysteme, Übertragungstechnik, Securitylösungen, Funk- und Informationstechnik wie beispielsweise Voice and Data over IP, Ethernet- und Multiplexsysteme, Richtfunk sowie DSL- und Glasfaser-Accesslösungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen über langjährige Telekommunikations-Erfahrung und tiefgehendes Fachwissen. Die umfangreiche Expertise und die hervorragende Reputation der ITM Group leisten künftig einen wesentlichen Beitrag zur Marktpositionierung von Kapsch als Systemintegrator in den wichtigen Zielmärkten der EMEA-Region (West- und Osteuropa, Mittlerer Osten, Afrika).

Kapsch CarrierCom ist ein global tätiger Systemintegrator und bietet End-to-End-Telekommunikationslösungen für Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Bahnbetreiber, Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Unternehmen, die Echtzeit-Asset-Management-Lösungen benötigen. Für Kunden aus der ganzen Welt ist Kapsch CarrierCom ein vertrauenswürdiger Partner. Neben Lösungen für unternehmens- und geschäftskritische Telekommunikation bietet Kapsch CarrierCom ein komplettes End-to-End-Dienstleistungsspektrum. Mit einem starken Fokus auf Innovationen in insgesamt acht Forschungs- und Entwicklungszentren in Europa und Asien und strategisch wichtigen Partnerschaften zählt Kapsch CarrierCom zu den Know-how-Trägern in der Telekom-Industrie. Kapsch CarrierCom ist Teil der Kapsch Group und hat ihren Sitz in Wien.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net und www.kapschcarrier.com

Kapsch zählt zu den erfolgreichsten Technologieunternehmen Österreichs mit globaler Bedeutung in den Zukunftsmärkten Intelligent Transportation Systems (ITS), Railway und Public Operator Telecommunications sowie Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT). Zur Kapsch Group zählen die drei Schlüsselgesellschaften Kapsch TrafficCom, Kapsch CarrierCom und Kapsch BusinessCom. Als Familienunternehmen mit Sitz in Wien steht Kapsch seit mehr als 100 Jahren für die konsequente Entwicklung und Implementierung neuer Technologien zum Nutzen seiner Kunden. Mit einer Vielfalt von innovativen Lösungen und Dienstleistungen leistet Kapsch einen wesentlichen Beitrag zur verantwortungsbewussten Gestaltung einer mobilen und vernetzten Welt. Die Unternehmen der Kapsch Group beschäftigen in ihren weltweiten Niederlassungen und Repräsentanzen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für weitere Informationen: www.kapsch.net

Follow us on Twitter: http://twitter.com/kapschnet

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Riedl

Unternehmenssprecherin

Kapsch AG

Am Europlatz 2, 1120 Wien, Österreich

Tel.: +43 50811 1705

E-Mail: katharina.riedl @ kapsch.net



Mag. Sabina Berloffa

Vice President Marketing & Communications

Kapsch CarrierCom AG

Am Europlatz 5, 1120 Wien, Österreich

Tel.: +43 50811 3510

E-Mail: sabina.berloffa @ kapsch.net