ASFINAG: Neue Info-Offensive mit 160 Rettungsgassen-Transparenten

Ob zwei Spuren oder mehr - an 160 Standorten wird gezeigt wie s geht

Wien (OTS) - Sie zeigen ganz genau wie die Rettungsgasse zu bilden ist - die 160 neuen Brückentransparente der ASFINAG. Die neue bildliche Darstellung sticht sofort ins Auge und entspricht der Anzahl der Spuren der darunter liegenden Fahrbahn. Damit sehen die Verkehrsteilnehmer auf einen Blick, wohin sie bei Staubildung ausweichen müssen. In zwei Wochen werden insgesamt 160 Brücken über Autobahnen- und Schnellstraßen in ganz Österreich mit den neuen Transparenten ausgestattet sein. "Unfallopfer können nicht warten", sagen die ASFINAG Vorstände Alois Schedl und Klaus Schierhackl, "die neuen Transparente leisten daher auf einen kurzen Blick einfache Orientierungshilfe bei der Bildung der Rettungsgasse - und das direkt am Ort des Geschehens".

Weitere aktuelle Info-Maßnahmen zur Rettungsgasse

Rund zwölf Millionen Zahlungsbelege pro Jahr: seit Sommer

2012 erhalten sämtliche Pkw-Lenker, die die ASFINAG-Sondermautstrecken an der A 10, A 9 und A 13 passieren, einen Bon mit Rettungsgassen-Infos auf der Rückseite

Speziell für Lkw-Lenker (über 3,5 Tonnen): bei Maut-Transaktionen für den Schwerverkehr an den 180 GO-Vertriebsstellen im In- und Ausland, erhalten die Lenker Bons mit Rettungsgassen-Infos

Österreichweit informieren die 47 Überkopfanzeigen der ASFINAG in deutscher und englischer Sprache

An den Grenzübergängen informieren Plakate in den jeweiligen Landessprachen sowie in Englisch zum Thema Rettungsgasse

Alle Infos zur Rettungsgasse finden sich auch auf www.asfinag.at und auf www.rettungsgasse.com

Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG SERVICE GESELLSCHAFT

Alexandra Vuscina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Tel.: Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at