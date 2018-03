VKI bestätigt: Wärmepumpen als günstigstes Heizungssystem

Wien (OTS) - Alle Jahre wieder vergleicht der Verein für Konsumenteninformation die Heizkosten. Fazit für dieses Jahr: Im Jahresabstand haben sich die Heizkosten relativ wenig bewegt. Nur die Pellets sind um fast 15 Prozent gestiegen. Günstigste Heizvariante, die nebenbei auch noch vollautomatisiert läuft, ist nach wie vor die Wärmepumpe!

Das Magazin Konsument vergleicht dabei 27 Heizungssysteme und Energieträger im Gebäudebestand und kommt zu dem eindeutigen Ergebnis, Wärmepumpen sind auch im Gebäudebestand bzw. in der Sanierung die günstigste Heizform! Der Tausendsassa Wärmepumpe bietet vollen Komfort und liegt am Betriebskostenniveau ähnlich niedrig wie Scheitholz, dies jedoch bei vollautomatischen Betrieb!

Wärmepumpen arbeiten hocheffizient: Durch die Nutzung kostenloser Umweltwärme können Sie Ihre jährlichen Heizkosten deutlich senken, bei günstigen Voraussetzungen um bis zu 50 Prozent. Wer Energie und damit Geld sparen will, kommt somit um die Heizungssanierung nicht herum: Bis zu dreiviertel des gesamten persönlichen Energieverbrauchs gehen auf das Konto der Heizung und Warmwasserbereitung - erst Recht, wenn die vorhandene Anlage nicht dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Praktisch jedes Haus lässt sich mit einer Wärmepumpe für Heizungs- und Brauchwasser ausrüsten.

Die früher gängige Meinung, eine Wärmepumpe funktioniere nur bei Neubauten und nur mit einer Fußbodenheizung, ist seit langen überholt. Dank rascher technologischer Entwicklungen und der hohen Innovationskraft österreichischer Unternehmen, ist die Wärmepumpe heute bei nahezu jedem Heizungsaustausch eine zu berücksichtigende Alternative. Das Einsparpotenzial sowohl beim Energieverbrauch und damit bei den Heizenergiekosten als auch beim CO2-Ausstoß ist bei Verwendung der Umweltheizung extrem groß.

Die heute modernen Wärmepumpen können übrigens nicht nur beim Heizen, oder zur Wohnraumbelüftung zum Einsatz kommen. Im Sommer halten sie auf Wunsch das Haus auch angenehm kühl!

Alles rund um das Thema Wärmepumpe finden Sie auf www.waermepumpe-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

Wärmepumpe Austria

Daniela Ullrich

Tel.: +43 (0) 732 600 300 20

Mail: ullrich @ waermepumpe-austria.at

Web: www.waermepumpe-austria.at