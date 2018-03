Seeber: Globale Konflikte durch internationales Wassermanagement vermeiden

Österreichischer EU-Abgeordneter Redner beim Welt-Wasser- Gipfel in Budapest

Budapest, 11. Oktober 2013 (ÖVP-PD) Der Umweltsprecher der Europäischen Volkspartei, Richard Seeber, fordert zukünftige globale Konflikte durch mehr gemeinsames, internationales Wassermanagement zu vermeiden: "Die Konflikte der Zukunft werden auch Konflikte um den Zugang zu Wasserressourcen sein. Solche Konflikte können wir vermeiden durch internationale Standards und Übereinkommen zum Umgang mit Wasservorräten und Abwässern. Keine Weltregion hat dabei so viel Erfahrung wie die EU. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie kann weltweites Vorbild für erfolgreiches Wassermanagement sein", so Seeber heute beim Welt-Wasser-Gipfel in Budapest. ****

Der Welt-Wasser-Gipfel in Budapest soll für die Formulierung der sogenannten Nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) der Vereinten Nationen (UN) Vorschläge aus dem Wasserbereich machen. Teilnehmer sind Politiker und Experten aus

der ganzen Welt, unter anderem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und die EU-Außenbeauftrage Catherine Ashton. "Weltweite Entwicklungsziele müssen auch Standards für Wassermanagement setzen", so Seeber. Im Rahmen des Gipfels wurde Seeber heute auch vom ungarischen Staatspräsidenten János Áder, einem früheren Kollegen von Richard Seeber im Umweltausschuss des EU-Parlaments,

zu einem Vieraugengespräch empfangen.

Überhaupt könnten auch die historischen Anfänge der Europäischen Union Inspiration für mehr internationales Wassermanagement sein, betont der österreichische Europaabgeordnete: "Am Anfang der Europäischen Gemeinschaft stand in den 50er Jahren das gemeinsame Management von Kohle und Stahl,

um zukünftige Konflikte zu vermeiden. Übertragen auf unsere Zeit kann dies Modell für den gemeinsamen, grenzüberschreitendenden, verantwortungsvollen Umgang mit der Ressource Wasser sein", so Seeber abschließend.

