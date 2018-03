PayLife gewinnt den Emerging Payments Award 2013

PayLife's Prepaid Erfolgsstory geht weiter

Wien (OTS) - Mit der Sparte Prepaid Issuing konnte PayLife bei den Emerging Payments Awards 2013 die Expertenjury überzeugen. Im Zuge der Prepaid und Emerging Payments Awards wurden am 2. Oktober 2013 in London die modernsten und innovativsten Unternehmen im Prepaid Bereich ausgezeichnet. PayLife gewann den Award in der Kategorie "Leading Emerging Payments Organisation".

"Wir sind sehr stolz auf diesen Preis, eine weitere Anerkennung auf internationaler Ebene, mit dem die Vielfalt unserer innovativen Prepaid Produkte ausgezeichnet wurde" freut sich Peter Neubauer, Geschäftsführer von PayLife, und ist überzeugt: "Die Bedeutung des Prepaid Segments wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Darum ist es besonders wichtig, jedem Kunden das passende Produkt anbieten zu können."

Prepaid Karten gefragt wie nie

Mit über 511.000 aktiven PayLife Prepaid Karten (+57% im Vergleich zum Vorjahr) spiegelt sich der starke internationale Trend zu Prepaid Produkten wider.

PayLife Vorreiter im Prepaid-Segment in Österreich

Die erste PayLife Prepaid Karte kam 2005 auf den Markt. Seitdem ist der Maestro Traveller fixer Bestandteil des PayLife Prepaid Produktportfolios. Zum Einsatz kommt der Maestro Traveller unter anderem beim AMS als Vorschuss auf das laufende Arbeitslosengeld oder die Notstandshilfe sowie beim österreichischen Bundesheer, wo Soldauszahlungen für Grundwehrdiener per Karte abgewickelt werden. Auch Austrian Airlines wickeln ihre Kompensationszahlungen bei Flugverspätungen oder -ausfällen im internationalen Flugverkehr mit PayLife Prepaid Karten ab. Die Austrian Prepaid Card löste die bisher üblichen Bargeld- und Gutscheinzahlungen ab.

Bunte Prepaid Vielfalt von PayLife

Viele Shopping Center in Österreich und Europa setzen mittlerweile auf PayLife Prepaid Karten: Die Gutscheinkarten im Design des Einkaufszentrums können einmalig mit einem Betrag bis EUR 150,-aufgeladen werden und in allen Shops des Centers zum Einkaufen verwendet werden. Derzeit setzen bereits 17 Shopping Center in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei und den Niederlanden auf die innovative Gutschein-Variante von PayLife.

Zu den weiteren PayLife Prepaid Produkten zählen die PayLife Prepaid MasterCard Geschenkkarte und die MasterCard RED, eine Karte zum Shoppen, sicher online Bezahlen und Bargeld beziehen. Dabei bleibt man völlig ungebunden und ohne Kontoverbindung.

Speziell für das Bezahlen im Internet bietet PayLife seit Ende 2010 den cash4web MasterCard Bon. cash4web ist das unabhängige und unpersonalisierte Zahlungsmittel, im Internet überall einsetzbar, wo MasterCard akzeptiert wird.

Über PayLife

PayLife als Marktführer und Nummer 1 ist die erste Wahl für bargeldloses Bezahlen in Österreich. PayLife sorgt für bequemes, einfaches und sicheres Bezahlen mit Karte und steht für Kundennähe und Innovation. Ob Karte, Bankomat-Kasse, E-Commerce oder die Elektronische Geldbörse Quick, PayLife ist Anbieter von individuellen und umfassenden Produkten für alle Bedürfnisse. Mit PayUnity ist PayLife einziger Anbieter für E-Commerce und POS-Zahlungen aus einer Hand. Im In- und Ausland bietet PayLife ihren Kunden passende Gesamtlösungen für POS-Terminals, Online-Geschäft, Prepaid- und Kreditkarten. PayLife ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von SIX und in SIX Payment Services integriert.

PayLife. Bringt Leben in Ihre Karte.

