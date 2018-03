10 Jahre AK-Präsident Kalliauer: Ein Jahrzehnt für die Arbeitnehmer/-innen

Linz (OTS) - Vor zehn Jahren wurde Dr. Johann Kalliauer zum Präsidenten der Arbeiterkammer Oberösterreich gewählt. Zeit, Bilanz zu ziehen über ein für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr bewegtes Jahrzehnt.

Neben vielen Herausforderungen, die Oberösterreich in Atem hielten - wie die größte Wirtschafts- und Finanzkrise in der Zweiten Republik oder Insolvenzen großer Unternehmen, die tausende Jobs kosteten -wurden auch viele Verbesserungen für die arbeitenden Menschen im Land erreicht: Zuschläge für die Mehrarbeit Teilzeitbeschäftigter, der Gratiskindergarten, die Neue Mittelschule oder die bedarfsorientierte Mindestsicherung sind Erfolge, die nicht zuletzt auf das hartnäckige Wirken der AK Oberösterreich unter Präsident Kalliauer zurückzuführen sind.

