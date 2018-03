AVISO 16.10.2013, 15 Uhr: Foto-/Drehtermin Caritas: Zehn Jahre "P7 - Wiener Service für Wohnungslose"

Wiens zentrale Anlaufstelle für akut obdachlose Menschen betreute im Vorjahr knapp 6300 KlientInnen in 15.600 Beratungsgesprächen.

Wien (OTS) - Seit zehn Jahren ist das "P7 - Wiener Service für Wohnungslose" an 365 Tagen im Jahr die zentrale Anlaufstelle für akut obdachlose Menschen in der Bundeshauptstadt. In der Pazmanitengasse 7, im zweiten Wiener Gemeindebezirk, erfassen MitarbeiterInnen der Caritas sämtliche Nachtnotquartiersbetten der Wiener Wohnungslosenhilfe. Sie vermitteln freie Plätze an hilfesuchende Männer und Frauen und betreuten so allein im Vorjahr knapp 6300 Menschen in 15.600 Beratungsgesprächen. Darüber hinaus bietet das P7 auch Beratung, Krisenintervention, Erstabklärung und Notversorgung in sozialen Belangen oder Hilfestellungen bei Amts- und Behördenverkehr. Auch die Vernetzung der unterschiedlichen Angebote für wohnungslose Menschen wird in der Pazmanitengasse organisiert. Das Wiener Service für Wohnungslose wird umfassend vom Fonds Soziales Wien gefördert.

Foto-/Drehtermin 10-Jahres Feier P7

Mit

Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wie Karlheinz Hora, Bezirksvorsteher Wien-Leopoldstadt

Sonja Wehsely, Stadträtin für Soziales

Weiters treten die Gebrüder Moped und die Strottern auf.

Wann: 16. Oktober 2013, um 15 Uhr

Wo: Pazmanitengasse 7, 1020 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen!

