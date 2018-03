Gold für Hirscher, Fenninger und Schlierenzauer - "Die Goldene TEEKANNE" kürt Österreichs beliebteste Wintersportler 2013

Verleihung der 34. "Goldenen Teekanne" am Westbahnhof Wien

Anna Fenninger von den Fans zum ersten Mal "vergoldet"

Matthias Mayer wird mit der "Silbernen Teekanne" als Newcomer Of The Year geehrt

Österreichs Wintersportfans haben gewählt: Marcel Hirscher, Anna Fenninger und Gregor Schlierenzauer wurden für die Saison 2012/13 von ihren Fans "vergoldet". Das österreichische Traditionsunternehmen TEEKANNE, ÖSV-Sponsor der ersten Stunde, verlieh bereits zum 34. Mal die "Goldene Teekanne" an die beliebtesten Skisportler. Als Newcomer des Jahres wurde Matthias Mayer mit der "Silbernen Teekanne" ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen der jährlichen Präsentation der neuen Rennanzüge aller ÖSV-Sportler für die Olympia-Saison 2013/14 am Wiener Westbahnhof statt.

Beim Rennen um die kostbaren Siegestrophäen in Form von vergoldeten oder aus echtem Silber gefertigten Teekannen, die über 4.000,- Euro pro Kanne wert sind, können die Helden der Skipisten hier nicht allein mit ihrem sportlichen Können überzeugen. Denn die "Goldene Teekanne" geht nur an jene Sportlerinnen und Sportler, die auch abseits des Skizirkus punkten: Mit ihrer sympathischen Persönlichkeit erreichen sie ihre Fans auch auf der menschlichen Ebene. Sie sind Vorbilder für viele Fans und das belohnt die TEEKANNE gemeinsam mit dem ÖSV alljährlich mit der Verleihung der "Goldenen Teekanne". Zum ersten Mal konnten die TEEKANNE-Fans auf der Facebook-Seite des Unternehmens Fragen an die Sportstars stellen. Die beste Frage wurde ausgewählt und den Sportlern gestellt. Die Antworten per Videobotschaft werden am Montag, 14.10.2013 auf der Facebook-Seite von Teekanne veröffentlicht.

"Es macht uns stolz zu sehen, dass Österreich seit vielen Jahren immer wieder große Skisportler hervorbringt. Umso mehr freut uns, dass wir als österreichisches Traditionsunternehmen seit über drei Jahrzehnten dazu beitragen, den österreichischen Wintersport zu fördern und zu unterstützen. Wir wollen Sportler neben den von ihnen erreichten Stockerlplätzen mit der 'Goldenen Teekanne' dafür ehren, dass sie trotz sportlicher Höchstleistungen mit ihrer Authentizität, Sympathie und Offenheit auch abseits der Skipiste überzeugen", so TEEKANNE Marketingleiter Dr. Michael Lehrer über die Auszeichnung.

Die Preisträger der Saison 2012/2013

In der Kategorie Alpin Herren: Marcel Hirscher

Für Marcel Hirscher reiht sich die "Goldene Teekanne" für die Saison 2012/13 in eine Reihe von hochkarätigen Auszeichnungen. Mit 2x Gold - einmal im Teamwettbewerb und einmal im Slalom - und 1x Silber im Riesenslalom bei der Heim-WM in Schladming und dem zweiten Gesamtweltcupsieg in Folge war er der Abräumer der Saison. Diese markiert auch den bisherigen Höhepunkt seiner steil verlaufenden Karriere. Denn seit seinem Weltcup-Debüt 2007 holte er seinen ersten Weltcupsieg bereits im Dezember 2009, mit nur 20 Jahren. Dass er auch privat gerne Gas gibt, zeigt sein ungewöhnliches Hobby: Ist der Pistenheld in seiner Freizeit doch leidenschaftlicher Motocross-Fahrer.

In der Kategorie Alpin Damen: Anna Fenninger

Anna Fenninger ist heuer zum ersten Mal Preisträgerin der "Goldenen Teekanne". Damit reiht sie sich in die Riege der besten Skirennläuferinnen Österreichs ein: Renate Götschl, Anita Wachter oder Marlies Schild durften sich bereits mehrmals über die Auszeichnung als Österreichs beliebteste Wintersportlerin freuen. Anna Fenninger konnte seit ihrem Debüt am Weltcup-Parkett tolle Erfolge feiern, holte sie doch beispielsweise bei der WM 2011 in Garmisch-Partenkirchen Gold in der Super-Kombination. Mit einer Bronze-Medaille bei der Heim-WM 2013 in Schladming und dem dritten Platz in der Gesamtwertung mit einigen Weltcup-Erfolgen war die letzte Saison die bisher erfolgreichste der sympathischen Salzburgerin.

In der Kategorie Nordische Disziplin: Gregor Schlierenzauer

In der vergangenen Saison stellte der Überflieger Gregor Schlierenzauer einige neue Rekorde auf: Er ist der erste Skiflug-Athlet, der an einem Tag zwei Wettbewerbe gewann und der erste seit Janne Ahonen, der die Vierschanzentournee zum zweiten Mal in Folge gewinnen konnte. Zur Legende des Skiflugsports machte ihn dann endgültig sein Rekord von 48 Weltcup-Siegen. Wenn jemand trotz dieser überragenden Erfolge so am Boden geblieben und locker ist wie Gregor Schlierenzauer, dann hat er bei seinen Fans einen Stein im Brett und darf daher nun schon zum vierten Mal über die "Goldene Teekanne" jubeln.

Newcomer Of The Year Matthias Mayer erhielt die "Silberne Teekanne"

Gemeinsam mit dem ÖSV vergibt die TEEKANNE auch heuer den Preis für den "Newcomer des Jahres". Darüber freuen darf sich der Youngster Matthias Mayer, Sohn des Olympiamedaillengewinners Helmut Mayer, der erst seit der vergangenen Saison in der Nationalmannschaft des ÖSV mitmischt. Mit dem zweiten Platz im Super-G von Kitzbühel fuhr sich der junge Kärntner bereits ins Rampenlicht. Nun ist er voll im Training und freut sich auf die kommende, ganz spezielle Olympia-Saison: "Gleich zu Beginn der Karriere bei einem solchen Großereignis mitfahren zu können, ist für mich die Erfüllung eines Traums", so der Neuaufsteiger bei der Verleihung im Hinblick auf die neue Saison.

