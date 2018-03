ASFINAG (1): Behinderungen durch intensive Schneefälle im Streckenverlauf der A 13 Brenner Autobahn

Innsbruck (OTS) - Die erwarteten intensiven Schneefälle sorgen derzeit für Verkehrsbehinderungen im Streckenverlauf der A 13 Brenner Autobahn. Vor allem umgestürzte Bäume führen derzeit zu Sperren der Anschlussstellen Innsbruck-Ost und Innsbruck-West sowie bei Brennersee. Im Verlauf der Brenner Autobahn blieben aufgrund der intensiven Schneefälle Fahrzeuge hängen - unter anderem auch aufgrund der Sommerbereifung. Allein im Bereich Brenner Autobahn ist die ASFINAG seit den gestrigen Abendstunden mit 12 Winterdienst-Fahrzeugen im Volleinsatz. Ebenso im Einsatz befinden sich die Bergefahrzeuge sowie die Einsatzkräfte der Feuerwehr, die vor allem umgestürzte Bäume beseitigen. Auf den anderen Streckenbereichen läuft der Verkehr trotz der Schneefälle derzeit -die ASFINAG appelliert an die Autofahrer jedoch weiterhin, die Fahrweise an die Fahrbahnverhältnisse anzupassen, auf die Geschwindigkeit und ausreichend Abstand zu achten. Ebenso im Volleinsatz standen die Einsatzkräfte der ASFINAG im Bereich Flachau auf der A 10 Tauern Autobahn während der Nachtstunden. Die intensiven Schneefälle führten auch hier zu Behinderungen vor dem Tauern Tunnel - allein in diesem Abschnitt war die ASFINAG in der Nacht mit sechs Räumfahrzeugen im Volleinsatz. Im Bereich der A 10 Tauern Autobahn hat der Schneefall jedoch bereits nachgelassen.

