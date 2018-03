ÖAMTC: Wintereinbruch im Westen

Schneekettenpflichen und umgestürzte Bäume

Wien (OTS) - In der Nacht auf Freitag gab es den erwarteten Wintereinbruch in Westösterreich. Laut ÖAMTC-Mobilitätsinformationen führten starke Schneefälle besonders in Tirol zu winterlichen Straßenverhältnissen. In der Folge kam es zu Verkehrsbehinderungen durch Schneefahrbahn und umgestürzte Bäume. Auf der A13, Brenner Autobahn, mussten Autofahrer durchgehend mit Schneefahrbahn rechnen. Schneekettenpflicht wurde auf mehreren Straßen ausgerufen. Auf vielen Verbindungen blieben Fahrzeuge hängen.

Utl.: Sperren wegen umgestürzter Bäume

Wegen umgestürzter Bäume mussten auf der B171, Tiroler Straße, zwischen Kranebitten und Kreuzung Zirl, sowie auf der B188, Paznauntalstraße, zwischen See und Pians Straßensperren verhängt werden.

Utl.: Stadt Innsbruck

Auch in Innsbruck stürzten mehrere Bäume unter der Schneelast um. In der ganzen Stadt herrschte Schneeglätte. Die Polizei rief auf, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.

