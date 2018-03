Erstes 3D Drucker Fachgeschäft in 1030 Wien eröffnet | 3D Store | 3dee

Wiener 3D Drucker Store scannt Dich als Person und druckt Dich in 3D als Ministatue.

Wien (OTS/3dee.at) - Österreichs erstes 3d-Drucker Fachgeschäft wurde am 7.10. auf der Landstraßer Hauptstraße in 1030 Wien eröffnet. Ab sofort stehen unterschiedliche 3d-Drucker Modelle für alle Technikbegeisterten bereit. Hier können Sie europäische Drucker vom Bausatz bis zum Komplettgerät wie Felix oder Witbox mit Dual-Extruder auch im Betrieb besichtigen. Egal ob für den professionellen Einsatz oder nur als Hobby, hier finden Sie Ihren 3D Drucker + Material in 50 Farben.

Special: Gerne scannen wir auch Ihr Gesicht und formen daraus ein druckbares 3D Modell + drucken es Ihr Ihrer Wunschfarbe als Ministatue.

Selbstverständlich bieten wir auch einen Express 3D Druck Ihrer bestehenden 3D Modelle an, und scannen auch Ihre beigestellten Produkte.

Starten Sie mit Ihrem 3D Druck-Business: vom Prototypenbau, 3D Schmuck bis hin zum zukünftigen 3D Druckdienstleister ist alles möglich.

Rückfragen & Kontakt:

3dee Store OG, 1030 Wien - Landtraßer Hauptstraße 90

Herr Marton Klauser, Mobil: 0676 7409661

office @ 3dee.at, www.3dee.at | www.3d-drucker-wien.at