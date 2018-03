Flugzeugersteller Opus Aircraft aus North Carolina soll versteigert werden

Rockingham, North Carolina (ots/PRNewswire) - Wie heute bekannt gegeben wurde, wird Opus Aircraft, LLC, Hersteller von speziell leichten Sportflugzeugen aus Rockingham County im US-Bundesstaat North Carolina, im Rahmen einer Sealed-Bid-Auktion am 15. November 2013 um 11:00 Uhr in Greensboro, North Carolina, versteigert.

Das Unternehmen Opus Aircraft wurde von Sir Richard Novel mit der Unterstützung von British Aerospace (Hersteller der Concorde) konzipiert und aufgebaut. Sir Richard ist außerdem auch der Designer und Erbauer des schnellsten Autos der Welt, des Thrust SSC. Die Opus Aircraft Company ist seit 2004 am Shiloh Airport in Rockingham County in North Carolina, ansässig. Das Unternehmen stellt die Super 2 her, ein speziell leichtes Sportflugzeug. Bei der Super 2 handelt es sich um ein Freizeit- und Ausbildungsflugzeug mit zwei nebeneinander angeordneten Sitzen. Das Flugzeug mit einem Flugraum aus Vollaluminium ist einfach zu fliegen und kostengünstig zu betreiben, was es besonders attraktiv für den angehenden Piloten macht.

Alle Vermögenswerte des Unternehmens werden für ein Gebot in einer sogenannten Sealed-Bid-Auktion angeboten. Dazu gehören ein fertiges Flugzeug mit Lufttüchtigkeitszertifikat und aktueller Registrierung, ein weiteres, zu 98 % fertig gestelltes Flugzeug, vier im Bau befindliche Flugräume, alle Montagevorrichtungen, die 1/3 Million an Ersatzteilen, alle Entwürfe, Pläne, Urheberrechte, Modelle, der gesamte Zubehör sowie die Geräte. Die Kosten für die Reproduktion aller Vermögenswerte werden auf über 8.000.000,00 USD geschätzt. Die letzte Preisangabe lag bei 2.900.000,00 USD, die Vermögenswerte werden jedoch unabhängig vom Preis für über 199.000,00 USD verkauft werden, was eine hervorragende Gelegenheit darstellt, ein vollständiges Unternehmen für Flugzeugbau zu erwerben. Opus Aircraft verfügt über die FAA-Zulassung und gleichwertige Zulassungen der Regierungen in England, Schweden, Frankreich und Kanada.

Die Sealed-Bid-Auktion wird von Iron Horse Auction Co., Inc. als Verkaufsagent für den Verkäufer durchgeführt. Thomas McInnis von Iron Horse Auction Company, Inc. erklärt: "Das Mindestgebot liegt bei 199.000,00 USD. Da dürfte es dem erfahrenen Investor oder Unternehmer nicht schwer fallen, sich zum vollständigen Kauf von Opus Aircraft zu entscheiden, dessen Vermögenswerte bei über 8.000.000,00 USD liegen. Eine solche Gelegenheit hat sich in den Vereinigten Staaten noch nie geboten."

KONTAKT: Um einen Interviewtermin zu vereinbaren, melden Sie sich

Company, Inc., 174 Airport Road, Rockingham, NC 28379,

+1-910-997-2248,

+1-910-997-2248,

Oktober von 11 bis 16 Uhr mit Termin. Einen Termin erhalten Sie bei

Diane

Diane

Lucas unter +1-800-997-2248 oder über diane @ ironhorseauction.com an.