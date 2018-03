Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 11. Oktober 2013. Von PETER NINDLER. "Lebendige (Agrar-)Landespolitik".

Innsbruck (OTS) - Untertitel: Die Agrargemeinschaftsfrage ist ein Dauerbrenner in der Landespolitik. Abgesehen von verbalen Scharmützeln zwingen sich die Landesregierung und die Opposition zu einer inhaltlich und politisch ausgefeilten Auseinandersetzung.

Die Politiker können das Wort Agrargemeinschaften schon im Schlaf buchstabieren, doch der Herr hat den Seinen, sprich der Politik, noch keine Lösung im Schlaf gegeben. Aber vor allem die Grünen dürften besonders schlecht schlafen und nach einer Lösung ringen. Denn vor der Landtagswahl waren sie noch die treibende Kraft für die weiterhin von den Oppositionsparteien geforderte Rückübertragung des Gemeindeguts. Das wurde rund 175 Kommunen in den 1950er- und 1960er-Jahren verfassungswidrig, aber von der Landespolitik gewollt entzogen. Die meisten der rund 250 aus Gemeindegut entstandenen Agrargemeinschaften sehen sich seither und trotz anderslautender Höchstgerichtserkenntnisse nach wie vor als wahre Eigentümer dieser Grundstücke, Wälder oder der heute gewinnbringenden Schottergruben. Darin liegt das Problem, das eine politische Lösung so schwer macht. Die Gemeinden müssen um jeden Zipfel Gemeindegut kämpfen und kilometer- bzw. jahrelange Rechtswege beschreiten. Der ÖVP-Bauernbund steckt hingegen seit Jahren in der Zwickmühle und versucht einen Spagat zwischen seiner Klientel, zu der auch die "Hände weg von unserem Eigentum"-Agrar-Hardliner zählen, und dem Arbeitnehmerflügel in der ÖVP, der hinter den Gemeinden steht. Diese Nicht-Lösung gipfelte schließlich in der oppositionellen Forderung nach Rückübertragung.

Obwohl mit diesem Thema die erhofften Stimmen bei der Landtagswahl nicht gewonnen wurden, hält die Opposition mit Unterstützung des Gemeindeverbands ihren Kurs. Die verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine Rückübertragung sind weiterhin groß. Doch auch jede Schärfung des bestehenden Agrargesetzes durch die schwarz-grüne Landeskoalition, das die Position der Gemeinden gegenüber den Agrargemeinschaften stärkt und inhaltlich einer Rückübertragung nahekommt, ist mit vielen Rechtsfragen behaftet.

Die Grünen vollführen einen Spagat und müssen aufpassen, dass es sie nicht zerreißt. Sie würden gerne rückübertragen, können es aber in der Koalition mit der ÖVP nicht. Schiebt man das übliche "Regierungs-Oppositions"-Wortgeplänkel beiseite, offenbart sich in der Agrarfrage jedoch eine Auseinandersetzung auf hohem Niveau: Die Regierung feilt an einer sinnvollen Verschärfung des Agrargesetzes zugunsten der Gemeindeansprüche, die Opposition an einem praktikablen Rückübertragungsgesetz. So stellt man sich gemeinhin Politik vor.

