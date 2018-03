KFV für mehr Sicherheit im Radverkehr

Rad-Enquete & Verleihung der "Fahrradfreundlichsten Gemeinde 2013"

Wien (OTS) - Was macht Radfahren in Österreich noch sicherer? Welche Rahmenbedingungen müssen dafür geschaffen werden? Diese und ähnliche Fragen standen im Mittelpunkt der Rad-Enquete des KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit). Neben einem hochkarätigen Vortragsprogramm rund um das Thema "Sicherheit im Radverkehr" wurden im MuseumsQuartier Wien die Auszeichnung "Fahrradfreundlichste Gemeinde 2013" in sechs Kategorien für besonders engagierte Projekte und Maßnahmen zu Förderung des Radverkehrs ausgezeichnet.

"Fahrradfreundlichste Gemeinde Österreich 2013" ausgezeichnet! In sechs Kategorien wurde die Auszeichnung "Fahrradfreundlichste Gemeinde Österreich 2013" vergeben. Die stolzen Gewinner:

Leopoldstadt als Wiens Rad-Bezirk Nummer Eins, Kirchbach/Steiermark (Kategorie "bis 2.000 Einwohner"), Bad Schallerbach/Oberösterreich (Kategorie "2.001 bis 5.000 Einwohner"), Bergheim/Salzburg (Kategorie "5.001 bis 10.000 Einwohner"), Hard/Vorarlberg (Kategorie "10.001 bis 30.000 Einwohner") und Salzburg Stadt (Kategorie "über 30.000 Einwohner"). Als Aufsteiger des Jahres erhielt St. Pölten den diesjährigen Anerkennungspreis der Jury.

Die Auszeichnung wird jährlich für vorbildliche Lösungen und Initiativen zur Verbesserung der Infrastruktur und Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer in Österreich verliehen. Jurymitglieder sind Verkehrsexperten des KFV und der Partner-Organisationen: Österreichischer Gemeinde- und Städtebund, bmvit, Lebensministerium, ARBÖ, AUVA und ÖAMTC. Durch die vielfältigen Förderleistungen und das große Engagement der Gemeinden wurden vielfach erst die Voraussetzungen für einen attraktiven und sicheren Radverkehr geschaffen.

