Neues Volksblatt: "Operation geglückt" (von Herbert Schicho)

Ausgabe vom 11. Oktober 2013

Linz (OTS) - Herr X oder Frau Y fühlt sich nicht wohl und geht zum Arzt - so beginnen viele Geschichten am Stammtisch: Angelehnt an Kafkas Prozess wird ein Gesundheitssystem geschildert, das keine Heilung bietet. Und nicht nur persönliche Schicksale, auch enorm viel Geld gehen in diesem System verloren. Nur zur Klarstellung: So schlimm war unser Gesundheitssystem nie, trotzdem gab es Doppelgleisigkeiten und immer wieder wurden Patienten verschoben, um anderen Stellen die Kosten zuzuschieben. Und genau hier soll die Zielsteuerungskommission einhaken. Was wie ein Begriff aus Kafkas Welt klingt, wird künftig verhindern, dass eine solche entsteht. Das Schlüsselwort ist Zusammenarbeit. Bisher waren die Bereiche streng getrennt - für die Spitäler war das Land, für den niedergelassenen Bereich die Krankenkassen zuständig. Nun geht es darum, dass man gemeinsam Verantwortung für das Ganze übernimmt.

Gestern wurde nun der Vertrag fixiert und es scheint jetzt schon klar: Die Operation ist geglückt.

