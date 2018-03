ASFINAG-Rastplätze helfen gegen Übermüdung am Steuer

Pausen machen das Reisen sicherer

Wien (OTS) - Die heute präsentierten Unfallzahlen des ÖAMTC - bis zu ein Drittel aller tödlichen Unfälle sind auf Übermüdung zurückzuführen - belegen einmal mehr, wie wichtig ausreichende Rastmöglichkeiten entlang der Strecke sind. Aktuell stehen 41 ASFINAG-Rastplätze auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen zur Verfügung. Damit bieten mehr als 16.300 Pkw-Stellplätze ausreichend Platz für Pausen im Sinne von mehr Verkehrssicherheit. Ausreichend Sitzmöglichkeiten, großteils gratis Internet-Zugang über WLAN und modernste Sanitäreinrichtungen sowie Defibrillatoren für den Notfall sind ebenfalls fixe Bestanteile des Rastens bei der ASFINAG. Dafür wurden 2013 rund 23 Millionen Euro in den Bau neuer ASFINAG Rastplätze investiert. Bis 2020 werden weitere 25 ASFINAG Rastplätze folgen.

Sicherheit hat oberste Priorität

Der Standard der ASFINAG Rastplätze ist einheitlich hoch. So sorgen Videoüberwachung, ein Notrufsystem und LED-Beleuchtung für ein sicheres Rasten. Wenn einmal etwas passiert, werden Notrufe automatisch in die nächste ASFINAG-Überwachungszentrale geleitet und zeitgleich wird am Rastplatz die Beleuchtung hochgefahren. Einfach bedienbare Defibrillatoren sorgen im Notfall dafür, dass jeder einzelne zum Lebensretter werden kann.

Von der Dusche über den Wickeltisch bis zum WLAN

Das Erholungs-Angebot der ASFINAG-Rastplätze reicht vom Snack- / Getränkeautomaten und dem Wickeltisch über die Dusche bis hin zu Sanitäreinrichtungen für Menschen mit Handicap. Auch den kleinen Verkehrsteilnehmern wird auf ASFINAG-Ratsplätzen nicht langweilig. Spielgeräte sorgen für die nötige Abwechslung. Bereits ein Großteil der ASFINAG Rastplätze laden außerdem zum gratis Surfen über WLAN ein.

Alle Tipps, wie auch lange Autofahrt sicher und entspannt klappt und alles rund um die aktuellen 41 ASFINAG-Rastplätze, finden Sie auch auf www.asfinag.at/unterwegs/rasten.

