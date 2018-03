Top-Spieler. Top-Trick.

(PRN) - -- PEPSI HEIZT IN NEUER LEO-MESSI-KAMPAGNE MIT DOSENTRICK DAS WELTWEITE FUSSBALLFIEBER AN

Purchase, New York (ots/PRNewswire) - #FUTBOLNOW - Pepsi heizt das weltweite Fieber rund um eine ganzjährige Fußballplattform mit dem Start der neuen Kampagne "The Trick" an, in der der vierfache FIFA-Fußballer des Jahres, Leo Messi, #10 zu sehen ist.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20131010/NY95098

) (Logo:

http://photos.prnewswire.com/prnh/20120424/NY93895LOGO

)

Der rasante 30-sekündige Fernsehspot beginnt damit, dass Messi raffinierte Fußarbeit mit einer der typischen Pepsi-Dosen vorführt. Fußballfans rund um die Welt versuchen, den Pepsi-Dosentrick von Messi mit persönlichen Noten und unterschiedlichem Erfolg nachzuahmen - all dies vor einem frenetischen, energiegeladenen Hintergrundrhythmus, der den Schwung, den Enthusiasmus und den Wettbewerbsgeist weiterträgt.

"Tricks mit einem Fußball sind schwierig, und Tricks mit einer Dose sind noch schwieriger", sagte Messi. "Es ist eine Ehre, diese Kampagne als Partner von Pepsi zum Leben zu erwecken und quasi den Startschuss für ein aufregendes, leidenschaftliches Fußballjahr zu liefern."

The Trick ist die neueste Folge und Interpretation des globalen Markengeists von Pepsi unter dem Motto "Capture the Excitement of Now" und der Kampagne "Live for Now", die Fans weltweit dazu inspiriert, in ihrer Leidenschaft für das Fußballspiel den Augenblick zu feiern. Der Spot wurde unter der Regie von Laurent Chanez im Laufe von zwei Tagen von 180 LA vor Ort in Barcelona in Spanien gedreht, und er wird ab heute, dem 10. Oktober weltweit auf den digitalen Plattformen von Pepsi sowie in ausgewählten Städten zu sehen sein.

"Das kommende Jahr wird ein großartiges Jahr für den Fußball und für Fußballfans überall auf der Welt, und die beste Art, uns darauf vorzubereiten, ist durch das allmähliche Aufbauen von Spaß, Aufregung und ein wenig Freude am Wettbewerb - all dies angeregt durch eine Dose Pepsi", sagte Kristin Patrick, Senior Vice President, Global Chief Marketing Officer, Pepsi.

Um mehr über die Pepsi-Kampagne für 2013 mit Leo Messi zu erfahren, besuchen Sie www.youtube.com/pepsi und www.pepsi.com.

Informationen zu PepsiCo

PepsiCo ist ein global führendes Lebensmittel- und Getränkeunternehmen mit Nettoeinnahmen von über 65 Milliarden US-Dollar und einem Produktportfolio, das 22 Marken umfasst, die gemeinsam im Einzelhandel jährlich mehr als 1 Milliarde US-Dollar umsetzen. Unsere Hauptgeschäftsbereiche - Quaker, Tropicana, Gatorade, Frito-Lay und Pepsi-Cola - stellen hunderte von leckeren Lebensmitteln und Getränken her, die in der ganzen Welt beliebt sind. Die Menschen bei PepsiCo werden durch unser besonderes Engagement für nachhaltiges Wachstum geeint, indem wir in eine gesündere Zukunft für die Menschen und unsere Erde investieren, was, so sind wir überzeugt, auch eine erfolgreichere Zukunft für PepsiCo bedeutet. Wir nennen dieses Engagement "Performance with Purpose" (Leistung mit Zweck):

Das Versprechen von PepsiCo, eine breite Palette an Lebensmitteln und Getränken anzubieten, angefangen von Naschereien bis hin zu gesunden Mahlzeiten; innovative Wege zur Verringerung unserer Auswirkungen auf die Umwelt zu finden, indem wir Energie- und Wasserverbrauch senken und das Verpackungsvolumen reduzieren; einen wunderbaren Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter zu schaffen; und die Regionen, in denen wir tätig sind, zu respektieren, zu unterstützen und in sie zu investieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pepsico.com.

Informationen zu Leo Messi

Leo Messi ist seit 2006 globaler Markenbotschafter von Pepsi. Er ist der einzige Spieler in der Geschichte des Fußballs, der viermal hintereinander zum FIFA-Fußballer des Jahres gekürt wurde, und der einzige Fußballspieler mit mehr als 100 Rekorden.

Leo engagiert sich stark für seine eigene Stiftung, die Leo Messi Foundation. Seit 2007 soll nicht nur an Aktionen in Argentinien und Spanien, sondern auch in anderen Ländern und gemeinsam mit anderen Einrichtungen gearbeitet werden, die Projekte entwickeln, welche mit den Idealen der Stiftung übereinstimmen: Ausbildung und Gesundheitsversorgung (hauptsächlich Krebsbehandlungen für Kinder, Malaria und die Krankheit "Mal de Chagas").

Web site: http://www.pepsico.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Nicole Tronolone, Nicole.Tronolone @ pepsico.com