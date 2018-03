Lopatka: "Gute Beziehungen zu Sri Lanka wirtschaftlich ausbauen"

Besuch des srilankischen Industrie- und Handelsministers trägt zur Intensivierung der Kontakte bei

Wien (OTS) - "Sri Lanka konnte in den letzten Jahren mit Zuwachsraten von 6-8% ein beachtliches Wirtschaftswachstum generieren. Und es bestehen gute Aussichten, dass diese Dynamik anhält. Davon sollten auch österreichische Unternehmen zunehmend profitieren", erklärte Staatssekretär Reinhold Lopatka nach seinem Treffen mit dem srilankischen Industrie- und Handelsminister Rishad Bathiudeen.

Minister Bathiudeen wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Er nahm gestern auch am "Länderforum Sri Lanka" teil, das von der WKÖ organisiert wurde. "Sri Lanka ist interessiert, ausländische Investoren ins Land zu holen. Diese Chance nutzen wir, um unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter zu intensivieren, auch im Hinblick auf das 60-Jahr-Jubiläum unserer diplomatischen Beziehungen im nächsten Jahr", so Lopatka.

Möglichkeiten bestehen vor allem in den Bereichen Energie und Umwelt, Spitals- und Gesundheitswesen sowie Infrastruktur. "Österreichische Unternehmer bieten ausgezeichnete Qualität und maßgeschneiderte Lösungen an, die auch für Sri Lanka interessant sein können. Mittels Soft Loans der österreichischen Kontrollbank sind bereits Projekte im Umfang von 94,5 Millionen Euro in Umsetzung. So wird etwa mit österreichischem Know-how ein Herzkatheder-Zentrum in Colombo errichtet. Weitere Vorhaben in Höhe von 34,3 Millionen Euro wurden bereits genehmigt", so der Staatssekretär weiter.

"Der Besuch eines weiteren Regierungsmitglieds nach dem srilankischen Außenminister innerhalb weniger Monate zeigt das große Interesse, das Sri Lanka den Kontakten zu Österreich und unserer Position als Tor zu Zentral- und Osteuropa beimisst", betonte Lopatka.

"Frieden, Demokratie und die Achtung der Menschenrechte sind Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Die Fortschritte beim Wiederaufbau und der Reintegration von Kämpfern nach dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg im Land sind sehr erfreulich. Ich ermutige die srilankische Regierung, diesen Weg weiter zu gehen, und auch konkrete Schritte zur Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen während des Konflikts sowie der Strafverfolgung der Täter zu setzen", so der Staatssekretär abschließend.

