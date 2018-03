The Scent of Peace for Him

(PRN) - -- Bei Bond No. 9 verstehen wir uns als Friedenswächter und Parfümhändler zugleich. Und mit The Scent of Peace for Him führen wir nun endlich das passende Gegenstück unseres Nummer-1-Bestsellers für Männer ein. Das ist unsere Definition von Konfliktlösung.

New York (ots/PRNewswire) - Die besten Düfte entfalten bekanntlich eine beruhigende Wirkung auf tiefer psychischer Ebene. Ein Spritzer, ein kurzer Atemzug und schon befindet man sich in überaus beruhigenden Sphären. Damals, im Jahr 2006, entschied sich Bond No. 9 jedoch dazu, im Hinblick auf den Wohlfühleffekt von Duftstoffen noch einen Schritt weiter zu gehen. Dabei ist es uns gelungen, das erste Eau de Parfum der Welt mit einer offenkundig bürgerlichen Message zu entwickeln - als Hommage und Symbol für das Streben nach Frieden. Im weiteren Sinne stand dies für Frieden und Konfliktlösung zwischen den Nationen - und im engeren, persönlicheren Sinne für Harmonie und Gleichgewicht. Mit seinem Hauch von Grapefruit, Lilien und Wacholder hat sich Scent of Peace in Windeseile zum Nummer-Eins-Bestseller entwickelt - unter Frauen.

Es ist überaus treffend, dass dieses neue, in Handarbeit hergestellte Eau de Parfum in New York entwickelt wurde und auch dort produziert wird. Die Stadt ist Bond No. 9s Heimat und dient gleichzeitig als Inspiration für unsere gesamte Kollektion der Metro-Düfte. Schließlich ist New York seit geraumer Zeit ein Schmelztiegel der Kulturen - und ein Beispiel für Toleranz und Verständnis. Als Heimat der Vereinten Nationen sind in dieser Stadt auch völlig unterschiedliche Viertel zu finden, die in unmittelbarer Nähe zueinander florieren und teilweise ineinander übergehen - genau wie ein wunderschönes Parfum. Und natürlich haben auch die Ereignisse um den 11. September dazu beigetragen, dass wir selbst und die ganze Welt die Bedeutung von Toleranz und Entspannungspolitik verinnerlicht haben.

Der Duft ist eine beruhigende, selbstbewusste und modern-maskuline Mischung, die sowohl aus zeitgenössischen als auch aus traditionellen Duftnoten besteht. Den Anfang macht die klassische Bergamotte - eine Winter-Zitrusfrucht mit einer milden geschmacklichen Note. Kombiniert wird sie mit zwei brandneuen Aromen, nämlich mit den reifen, saftigen und spritzigen Duftnoten der Ananas und der Wacholderbeere, die auch einen Hauch von Laub und Kiefer aufweisen. Diese gehen dann in die Herznote über, die sich aus der schwarzen Johannisbeere mit ihrem frischen und flüchtigen Cassis-Geruch sowie beruhigendem Zedernholz und dem kühlen, feuchten und rauchigen Vetivergras zusammensetzt -eine Säule der Männerparfums. Zuletzt entfaltet The Scent of Peace for Him seine beständige Basisnote, die dauerhaft Kraft verleiht. Hinzu kommen Patschuli, Bernstein und Moschus als verführerisches Dreigestirn sowie Moos, das dem Duft eine erdnahe und waldähnliche Note gibt.

Die Flasche ist ein Beispiel an Schlichtheit: Das Superstar-Flakon von Bond No. 9 ist rundum veredelt und in tiefem, sattem und lebendigem Blau gehalten, das an einen Business-Anzug erinnert und die glatten Linien und Winkel des Flakons hervorragend zur Geltung bringt. Ergänzt wird das Ganze mit einer kessen Fliege aus schwarzem Leder, die den Flaschenhals ziert. Blau ist bekanntermaßen die Farbe von Frieden, Stabilität, Ruhe und Gelassenheit und verlangsamt verschiedenen wissenschaftlichen Studien zufolge den Stoffwechselprozess. Dunkelblau gilt traditionell als besonders männliche Farbe und wird mit Kompetenz und Standfestigkeit verbunden.

Frieden, sagen die Kritiker, sei möglich. Bond No. 9s Beitrag zu diesem Zweck verbreitet sich über die Luft - und ist ab sofort für Männer und Frauen erhältlich.

The Scent of Peace for Him erscheint am 1. November 2013 im Handel und wird in den fünf Geschäften von Bond No. 9 in New York sowie bei Saks Fifth Avenue, Nordstrom und bondno9.com erhältlich sein. Preis:

100 ml, 250 USD; 50 ml, 180 USD.

