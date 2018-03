ÖAMTC: Im Vorjahr 24 tödliche Unfälle durch Übermüdung

Folgen von Schlafmangel: Wahrnehmungsstörung, Reaktionsverzögerung, Fehleinschätzung

Wien (OTS) - 24 Unfälle mit tödlichem Ausgang ereigneten sich 2012 auf Österreichs Straßen aufgrund von Übermüdung - das entspricht fünf Prozent aller tödlichen Unfälle (Quelle: BMI). Die Dunkelziffer jedoch dürfte weitaus höher liegen: 20 bis 30 Prozent, vermuten Experten. Die Folgen von Schlafmangel: Wahrnehmungsstörung, Reaktionsverzögerung und Fehleinschätzung. "Die Schwere der durch übermüdete Lenker provozierten Unfälle ist oftmals überproportional", stellt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger eine Auffälligkeit fest. Das erkennt man an massiven Verletzungen und starken Schäden an der Infrastruktur. Die dramatischen Folgen resultieren u.a. aus der verzögerten Reaktionsfähigkeit der Lenker -aufgrund ihrer Müdigkeit ist keine rechtzeitige Korrektur des Fahrzeugs mehr möglich, man kommt von der Straße ab und kracht gegen das nächste Hindernis.

Zudem werden äußere Reize wie Verkehrszeichen oder andere Verkehrsteilnehmer eventuell zu spät wahrgenommen oder gar übersehen. Die eigene Leistungsfähigkeit wird oftmals überschätzt - man glaubt, trotz Müdigkeit noch sicher unterwegs zu sein. Die eigene Geschwindigkeit hingegen wird häufig unterschätzt. Folgen dieser körperlichen Beeinträchtigungen: die Unfallgefahr steigt immens.

Auf langen Autofahrten: Müdigkeitsvorboten beachten und unbedingt Pausen einlegen

Lange Autofahrten zu Zeiten, an denen man üblicherweise schläft, sind nicht nur anstrengend, sondern auch ein Risiko für sich und andere Verkehrsteilnehmer. "Bei längeren Nachtfahrten kann es zu massiven und gefährlichen Wahrnehmungsproblemen kommen", warnt die ÖAMTC-Verkehrspsychologin. Der Körper sendet verlässlich Müdigkeitsvorboten, die auch ernst genommen werden sollten: unruhiges Sitzes, Gähnen, Augenreiben, ein starrer Blick und Tagträume sind Anzeichen dafür, dass man dringend eine Pause einlegen sollte. Krampfhaftes Munterhalten mit Hilfe von Energydrinks oder starken Kaffees ist fehl am Platz - die Wirkung ist meist nur kurzfristig und das Risiko, Fahrfehler zu begehen, steigt.

Bereits vor Abfahrt geplante Schlaf- oder Erholungspausen bringen frischen Schwung und steigern die Leistungsfähigkeit. Die Gefahr von Sekundenschlaf wird so reduziert. "Zahlreiche Raststationen in Österreich wurden in den letzten Jahren modernisiert, sind hell, sauber und laden zu kurzen Erholungsphasen ein. Pausen verhindern unnötiges Leid und hohe Kosten", sagt ÖAMTC-Expertin Seidenberger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at