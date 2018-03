Sensation: "Heute" hat bereits mehr als 1 Million Leser!

Erstmals seit 20 Jahren gibt es wieder eine Tageszeitung, die von mehr als 1 Million Menschen gelesen wird.

Wien (OTS) - Die heute vom Verein Media-Analyse veröffentlichten Zahlen belegen, dass "Heute" im gesamten Vertriebsgebiet weitere Leser gewinnen konnte - das gelang sonst keinem der relevanten Mitbewerber. National konnte die Reichweite signifikant auf nunmehr 14,6 % - das sind 1.054.000 Leser - gesteigert werden.

In Niederösterreich lesen nun 253.000 Menschen täglich die Erfolgszeitung "Heute". Dies führte zu einer signifikanten Reichweitensteigerung auf 18,3 %. In Oberösterreich sind es bereits 140.000 Leser, die zu einer Steigerung von 9,9 % auf 11,6 % beitrugen (nicht signifikant).

Hart für die Konkurrenz: "Heute" ist mit großem Abstand die Nummer 1 in Wien.

620.000, also sensationelle 41,7 % der Wienerinnen und Wiener lesen in der für die Werbewirtschaft so wichtigen Bundeshauptstadt nun bereits "Heute".

"Heute" hat somit in Wien um 294.000 LESER MEHR als die Gratiszeitung Österreich! Diese hat laut Media-Analyse NUR 22 % Reichweite.

"1 Million Leser - wir haben die Schallmauer durchbrochen. Das ist in den letzten 20 Jahren niemandem mehr gelungen. ,Heute' ist seit seiner Gründung 2004 das mit Abstand erfolgreichste Projekt im Tageszeitungsmarkt. ,Heute' bringt's eben auf den Punkt!", zeigen sich Herausgeberin Dr. Eva Dichand und Geschäftsführer Wolfgang Jansky sehr zufrieden.

Quelle: Media-Analyse 2011/12; 2012/13, LpA National 14+

