Quartalsergebnis 03/2013: Pensionskassen verzeichnen erfreuliche Wertentwicklung

Plus 3,23 Prozent Veranlagungsergebnis nach drei Quartalen

Wien (OTS/PWK705) - Die österreichischen Pensionskassen haben mit Ende September 2013 ein Veranlagungsergebnis von durchschnittlich plus 3,23 Prozent für ihre Kunden erwirtschaftet. Nach dem Ende des zweiten Quartals lag das Veranlagungsergebnis noch bei plus 0,86 Prozent.

Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen:

"Die österreichischen Pensionskassen nützen mit ihrer aktiven Veranlagungsstrategie auch in schwierigen Konjunktur-Phasen die Chance, um mit einschätzbarem Risiko gute Zusatzerträge für ihre Kunden zu erwirtschaften. Dieser langfristige Trend wird von kurzfristigen Schwankungen auf den Finanzmärkten nicht nachhaltig verändert. In einer Phase, wo in Europa eine Wirtschaftserholung noch nicht eingetreten ist, gibt die bisherige Performance-Entwicklung Anlass zum Optimismus", so Zakostelsky.

Die politische Regierungskrise in Italien und der Haushaltsstreit in den USA könnten allerdings die Finanzmärkte beunruhigen. Daher veranlagen die Pensionskassen verstärkt in sichere Anleihen. Die Zusammensetzung des Portfolios wird laufend evaluiert und bei Bedarf den Rahmenbedingungen angepasst.

Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung

Zusätzlich gibt es seit 1.1.2013 eine sehr attraktive Möglichkeit, eine Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung in Kombination mit einer Firmenpension einfach, fair und für den Unternehmer nachhaltig finanzierbar zu gestalten. Es können nun zusätzlich zu einem Sockelbeitrag, den das Unternehmen in die Pensionskasse einzahlt, erfolgsabhängige Beiträge vereinbart werden. Diese "Erfolgs-Beiträge" werden in die Pensionskasse eingezahlt, wenn das Unternehmen vorher definierte betriebswirtschaftliche Ziele erreicht, also "ein gutes Jahr hat". So kann der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer am Unternehmenserfolg direkt beteiligen und die Mitarbeiter profitieren im Alter von einer höheren Pension. Das ist eine klassische Win-Win-Situation.

Derzeit haben über 820.000 Österreicher Anspruch auf eine Firmenpension. Insgesamt veranlagen die 16 Pensionskassen ein Vermögen von über 16,25 Mrd. Euro. Damit sind sie der größte private Pensionszahler Österreichs. (JR)

