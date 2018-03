FORMAT: Spar-Chef Drexel warnt vor höherer Inflation

Das Agieren der Bundeswettbewerbsbehörde schade dem Wirtschaftsstandort, meint Drexel.

Wien (OTS) - Das Vorgehen der Bundeswettbewerbsbehörde BWB im Lebensmittelbereich sei "einer der größten Skandale, den wir in den letzten ein, zwei Jahrzehnten in Österreich erleben mussten", behauptet Spar- Vorstandsvorsitzenden Gerhard Drexel im Interview mit FORMAT. Die Behörde verletze ihr Amtsgeheimnis, um Druck auf betroffene Produzenten und Hersteller zu erhöhen, damit diese bereit seien, ein Bußgeld zu zahlen und sich so Ruhe zu zu verschaffen. Die Händler würden es kaum mehr wagen, mit Lieferanten über Marktpreise zu sprechen oder zu schreiben. Das werde zum Stillstand und nicht zur politisch gewünschten "Entfesselung" der Wirtschaft führen, meint Drexel. "Und eine stark steigende Inflation ist ein Kollateralschaden, der offensichtlich in Kauf genommen wird." Denn Drexels Kritik an der Behörde bringt ihm eigenen Angaben zufolge Lob in der Branche ein: "Mir wird gesagt: Endlich traut sich einer aufzuzeigen, was hier für Methoden, die nicht rechtens sind, eingesetzt werden."

