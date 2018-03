SP-Ekkamp: Gudenus verbreitet wieder einmal Lügen

Wien (OTS/SPW-K) - "Es ist immer wieder erstaunlich, mit welcher Realitätsresistenz und Fantasie der freiheitliche Klubobmann Gudenus ausgestattet ist, wenn er zum wiederholten Mal wie in OTS154 behauptet, Wien wolle die Wien Energie verkaufen", so SP-Energiesprecher, Gemeinderat Franz Ekkamp in einer ersten Reaktion auf die gerade verbreitete Aussendung des Freiheitlichen Klubs. "Solche Behauptungen mögen vielleicht eine Hetz bei Bassenagesprächen des FP-Klubs oder beim freundschaftlichen Beisammensitzen in der Burschenschaft Vandalia sein, mit der Wirklichkeit haben sie garantiert nichts zu tun. Die Vorgangsweise der FPÖ mit völlig aus der Luft gegriffenen Behauptungen Unsicherheit unter MitarbeiterInnen und KundInnen zu schüren weisen wir klar und deutlich zurück, nicht zuletzt haben im vergangenen Frühjahr ja auch über 87 Prozent der WienerInnen für einen Schutz der Daseinsvorsorge ausgesprochen ", so der SP-Gemeinderat.

