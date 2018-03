"Drehschluss" für die "Soko Donau"

Und: Neue Fälle mit Jürgens, Seberg, Klebow, Siegl und Happel ab 15. Oktober in ORF eins

Wien (OTS) - Hochemotional, nervenaufreibend und privat: Während die 16 neuen Fälle zur nunmehr neunten Staffel der ORF-Erfolgsserie "Soko Donau" bereits ab 15. Oktober (jeweils Dienstag um 20.15 Uhr in ORF eins; auch als Hörfilm) zu sehen sind, gehen nun auch die Dreharbeiten dazu in den Endspurt. Einen ersten Vorgeschmack gaben die Darstellerinnen und Darsteller Stefan Jürgens, Gregor Seberg, Dietrich Siegl, Maria Happel und Helmut Bohatsch gestern, am Mittwoch, dem 10. Oktober 2013, bei einem Setbesuch vor der Kulisse von Schloss Grafenegg. Und auch wenn es bis zum realen Abschluss der Dreharbeiten noch ein paar Tage dauert (gedreht wird noch bis Mitte Oktober) - für die "Soko Donau"-Cops war schon gestern "Drehschluss" (AT) angesagt. Denn in der gleichnamigen Folge, an der derzeit gearbeitet wird, muss das bewährte Team um Stefan Jürgens, Gregor Seberg, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic einen Mord aufklären, der während der Dreharbeiten zu einem Film passiert ist.

Stefan Jürgens: "Wir gehen über das gewohnte Genre hinaus"

"In dieser neuen Staffel gehen ein paar Fälle über das gewohnte Genre hinaus", so Stefan Jürgens, der wieder als Carl Ribarski vor der Kamera steht. "Wir probieren in einigen Folgen, neue Wege zu gehen und andere Sichtweisen zu zeigen. Trotzdem kann man sich auch freuen auf das, was man schon mag, wie den Schmäh, großartige Gastrollen, spannende, berührende Geschichten, beeindruckende Sets, Verfolgungsjagden, viel Bewegung und Spezialeffekte. Die Geschichten reichen von hochemotionalen bis hin zu skurrilen Fällen. Aber es wird auch Überraschungen geben, Situationen und Wendungen, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. In manchen Folgen gelingt ein Blick in eine andere Welt, und wir versuchen, auch zu riskieren." Über seine Rolle: "Für Carl Ribarski hat sich die Komplexität dieser Figur verdichtet. Er ist reifer geworden, weiß mehr und gibt auch viel mehr von seinen Geheimnissen preis."

Gregor Seberg: "Österreichischer Humor und die richtige Mischung aus unperfekten Ermittlern"

"In jeder Hinsicht geht es in den neuen Folgen noch mehr ins Extreme. Dazu kommt noch mehr Schmäh, und es wird auch 'undercover' ermittelt", gibt Helmuth Nowak alias Gregor Seberg schon einen ersten Vorgeschmack. "Und man lernt die Figuren besser kennen, die Charaktere werden breiter. Wer sind diese Menschen denn eigentlich? Nowak ist nicht nur Ermittler, sondern auch ein Mann, der bemerkt, dass es Frauen gibt. In den ersten Staffeln war meine Figur eher der Humor-Beauftragte, jetzt sehe ich ihn als eine Art Clown, der aber auch traurige Seiten hat. Nowak wird außerdem immer österreichischer. Man erhält also immer neue Sichtweisen auf seine Figur. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich schon selber einige der skurrilen Züge von Nowak angenommen habe." Und weiter über das Erfolgsgeheimnis von "Soko Donau": "Der Erfolg der Serie liegt, glaube ich, darin, dass es eine Mischung aus unperfekten, sehr menschlichen Ermittlern ist. Wir sind nicht so tough, und die Zuseherinnen und Zuseher können sich vielleicht in den einen oder anderen ganz gut hineinfühlen. Auch der deutsch-österreichische Humor ist sicherlich ein wesentliches Merkmal."

Dietrich Siegl: "Für mich sind diese sieben Monate Drehzeit einfach nur Rock 'n' Roll"

Dietrich Siegl, der in der Rolle von Oberst Otto Dirnberger zu sehen ist, über die langjährige Zusammenarbeit: "Wir haben die Figuren schon sehr verinnerlicht. Sie sind ein Teil unseres Selbst geworden. Man weiß mittlerweile, wie eine Figur auf einen bestimmten Vorfall reagiert. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine große Verantwortung, man ist sozusagen der Anwalt seiner Figur, und deswegen macht man sich automatisch auch mehr Gedanken als früher. In der neuen Staffel gibt es gerade auch für Dirnberger einen sehr aufregenden Fall, der in sein privates Leben reicht. Man wächst mit seiner Serienfigur mit, parallel zu seiner persönlichen Entwicklung -und wird wie die Figur auch älter." Und weiter: "Wir sind weniger ein Schauspielerensemble, sondern ich sehe uns viel mehr als eine Bande, eine Familie. Man lernt einander so gut kennen, und für mich sind diese sieben Monate Drehzeit einfach nur Rock 'n' Roll. Wir versuchen auch in dieser Staffel, wieder das Beste rauszuholen, damit es neu und frisch wird. Wir wollen immer besser werden, aber überall gibt es natürlich Grenzen."

Maria Happel: "'Soko Donau' bedeutet für mich Heimat"

Gerichtsmedizinerin Dr. Franziska Beck alias Maria Happel über die neuen Folgen: "Die neunte Staffel bietet wieder viel Spannung und wie immer Zündstoff zwischen Österreichern und Deutschen. Meine Rolle, Franziska Beck, ist in vielerlei Hinsicht abgebrühter geworden. In der neunten Staffel geht meine ewige Suche nach dem passenden Mann weiter." Und weiter über das Erfolgsgeheimnis von "Soko Donau": "Ich glaube, der Erfolg der Serie liegt darin, dass es innerhalb des Teams einen starken Zusammenhalt gibt. Man ist schon sehr gut eingespielt, so dass man jederzeit auch woanders starten und ansetzen kann. Es ist ein offener und ehrlicher Umgang miteinander, sehr familiär, und es sind echte Freundschaften entstanden. Wir sind sozusagen ein gut gestimmtes Orchester. 'Soko Donau' bedeutet für mich Heimat und hat einen wahnsinnig großen Wiedererkennungswert."

In Episodenrollen der neuen Staffel sind u. a. Hilde Dalik, Stefanie Dvorak, Andrea Eckert, Gunther Gillian, Eva Herzig, Barbara Kaudelka und Philipp Moog zu sehen. Die Dreharbeiten (Wien, Nieder- und Oberösterreich) dauern noch bis Mitte Oktober. Regie führen bzw. führten Holger Barthel, Erhard Riedlsperger, Holger Gimpel und Manuel Hendry. Die Drehbücher stammen aus den Federn von Sascha Bigler, Axel Götz, Renate Ziemer, Stefan Brunner, Anna Morgenrot, Sarah Wassermair und Jacob Groll. "Soko Donau" ist eine Koproduktion von SATEL FILM und ALMARO in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria, des Filmfonds Wien und der Länder Niederösterreich und Oberösterreich.

Mehr zum Inhalt der neunten Staffel ist online unter http://presse.ORF.at abrufbar.

"Soko Donau" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand und auch als Live-Stream abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at