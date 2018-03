Schittenhelm zum internationalen Mädchentag: Gezielte Förderung von Mädchen ausbauen

Wien, 1. Oktober 2013 (ÖVP-PK) Die ÖVP Frauen fordern den Ausbau von gezielten Förderungsmaßnahmen von Mädchen und jungen Frauen bereits in der Ausbildung. "Ein Grund für die weit auseinanderklaffende Einkommensschere zwischen Männern und Frauen ist die Wahl von Berufen, die nicht so lukrativ sind. Auch andere Berufswege sollen aufgezeigt werden. Echte Wahlmöglichkeit kann nur geschaffen werden, wenn bereits im Kindergarten und der Volksschule die Talente der Kinder nicht nur erkannt, sondern auch verstärkt gefördert werden", fordert die ÖVP Frauenchefin Dorothea Schittenhelm. ****

Noch immer werden bereits in früher Kindheit Mädchen und Buben unterschiedlich gefördert. "Die Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen darf im 21. Jahrhundert keine leere Worthülse sein", so Schittenhelm. Einen wichtigen Bereich in der neuen Bildungspolitik müssen Fremdsprachen einnehmen. Daher ist in der neuen Legislaturperiode eine vielfältige Sprachausbildung in den Schulen umzusetzen, um die Möglichkeiten einer Beschäftigung auch im europäischen und internationalen Raum schmackhaft zu machen.

