"Schon wieder Henriette" mit bis zu 744.000 Seherinnen und Sehern

Rekordauftakt für "Weltjournal"-Reihe "Mein ...", erfreulicher Start für Mittwoch-Formate in ORF eins

Wien (OTS) - Bis zu 744.000 Seherinnen und Seher begleiteten Jubilarin Christiane Hörbiger gestern, am Mittwoch, dem 9. Oktober 2013, als sie als Kunstrestauratorin auf Abwegen um 20.15 Uhr in ORF 2 ihren kriminalistischen Spürsinn für sich entdeckte. Durchschnittlich verfolgten Nikolaus Leytners topbesetzte ORF/ARD-Krimikomödie "Schon wieder Henriette" 719.000 Seher. Der Marktanteil beträgt 28 Prozent und 13 (bei den 12- bis 29-Jährigen) bzw. 14 (bei den 12- bis 49-Jährigen) Prozent beim jungen Publikum. Der ORF gratuliert Christiane Hörbiger zu ihrem 75. Geburtstag außerdem mit "Der Edelweißkönig" (Samstag, 12. Oktober, 11.20 Uhr, ORF 2), "Stiller Abschied" (ORF-Premiere, Montag, 14. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 2), "Die Geschworene" (ORF-Koproduktion, Dienstag, 15. Oktober, 20.15 Uhr, 3sat) sowie diversen Beiträgen in den ORF-Radios und ORF-TV-Magazinen.

"Weltjournal": Marktanteilsrekord seit 2012

Besonders erfolgreich war gestern in ORF 2 auch der Auftakt der "Weltjournal"-Reihe "Mein ...", die in sechs halbstündigen Ausgaben Unbekanntes, Überraschendes und so manche Aha-Erlebnisse zwischen London und Istanbul zeigt. Sechs ORF-Korrespondentinnen und -Korrespondenten zeigen in dieser neuen ORF-Reihe ihre Stadt - auf etwas andere Art, als man sie aus den Nachrichten kennt. Den Anfang machte "Mein Paris" mit Eva Twaroch. Im Schnitt waren 335.000 Zuseherinnen und Zuseher mit dabei. 24 Prozent Marktanteil bedeuten Rekordwert seit Jänner 2012. Es folgen "Mein London" mit Bettina Prendergast (16. Oktober), "Mein Berlin" mit Peter Fritz (13. November), "Mein Brüssel" mit Cornelia Primosch, "Mein Istanbul" mit Christian Schüller und "Mein Rom" mit Mathilde Schwabeneder. Das "WELTjournal +" über "Sex, Macht und Politik" erreichte mit 21 Prozent Marktanteil den zweitbesten Marktanteil seit Start (211.000 Zuseherinnen und Zuseher).

ORF-Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner freut sich über das Interesse an der neuen ORF-Reihe: "Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten haben eine ganz zentrale Rolle im ORF. Sie öffnen das Fenster zur Welt, erklären Zusammenhänge und ordnen das Weltgeschehen ein. In der Serie 'Mein ...' zeigen sie jetzt in einer neuen Form das Leben in den europäischen Hauptstädten. Das Leben muss man genauso verstehen lernen wie die Wirtschaft und Politik, um zusammenwachsen zu können. Im Frühling zeigen wir die persönlichen Städteporträts der Korrespondenten aus anderen Kontinenten. Die Welt begreifen, nicht nur in Zahlen und Fakten, das ist das Ziel."

Erfreulicher Restart des "Neuen Mittwochs"

Konstante Marktanteile in der jungen Zielgruppe (12-49) und Steigerungen bei unter 30-Jährigen (14 bzw. 15 Prozent MA) verzeichneten gestern auch die wieder gestarteten ORF-eins-Formate "Undercover Boss" und "Die härtesten Jobs Österreichs" mit 17 bzw. 14 Prozent. Bis zu 325.000 sahen im Schnitt den ersten neuen Inkognito-Einsatz eines Firmenchefs, bis zu 317.000 waren durchschnittlich beim Auftakt der Promi-Real-Life-Dokumentationen dabei.

"Schon wieder Henriette", "Weltjournal", "Undercover Boss" und "Die härtesten Jobs Österreichs" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

