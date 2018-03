Sicher unterwegs mit dem Hund in der dunklen Jahreszeit

Wie sie Unfälle vermeiden und sich und Ihr Tier schützen

Wien (OTS) - Die Verkehrsunfälle mit Hunden häufen sich mit Beginn der dunklen Jahreszeit, warnen die TIERFREUNDE ÖSTERREICH. Grund dafür ist die schlechte Sicht durch Nebel, Regen sowie die früher einsetzende Dunkelheit.

"Für Autofahrer sind Mensch und Tier in der Dunkelheit schwer zu erkennen. Hunde werden leicht übersehen", so Thomas Altenhofer von TIERFREUNDE ÖSTERREICH. Sich selbst und ihr Tier schützen Hundehalter in der dunklen Jahreszeit deshalb am besten mit reflektierenden Gegenständen, empfiehlt der Tierhalterclub TIERFREUNDE ÖSTERREICH. "Reflektoren erhöhen die Sichtbarkeit und helfen, Unfälle zu vermeiden", so Altenhofer.

Im Fachhandeln erhält man bereits für wenig Geld reflektierende Brustgeschirre, Leinen, Leuchtwesten sowie blinkende Bänder und Leuchtringe. Diese sollten frei und gut sichtbar getragen werden. Von reflektierenden Halsbändern wird abgeraten, da diese leicht vom Fell verdeckt werden.

Die TIERFREUNDE ÖSTERREICH sind Österreichs Club für Haustierhalter. Sie kämpfen in Initiativen für die Anliegen von Haustierbesitzern und bieten eine attraktive Servicemitgliedschaft mit umfassenden Leistungen und vielen Vorteilen. www.tierfreunde.org

Rückfragen & Kontakt:

Tierfreunde Österreich

Dr. Erich Goschler (Mobil: 0680/5012337)

Mail: erich.goschler @ tierfreunde.org

www.tierfreunde.org